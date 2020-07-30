华为 Mate 40 Pro 最新爆料：双孔曲面屏加持，3D 人脸识别依旧保留

作为全球最大的手机厂商之一，华为的每一款代表性旗舰在发布前的一丝一毫消息都备受外界关注，根据此前外媒透露的消息显示，华为有望在今年国庆节期间推出全新的 Mate 40 系列旗舰，虽然距离新机亮相还有较长一段时间，但这段时间以来关于该机的爆料已越来越丰富。现在有最新消息，近日有海外爆料人士透露，全新的华为 Mate 40 Pro 将搭载双孔曲面屏，并保留 3D 人脸识别。

据 @RODENT950 最新发布的消息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的 Mate 40 系列旗舰将采用双开孔曲面屏设计，同时除了将支持屏幕指纹外，前代产品所搭载的 3D 人脸识别也同样得到了保留。此外，@RODENT950 还表示，Mate 40 Pro 的电池容量不低于 4500mAh。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的华为 Mate 40 系列将会采用居中开孔双摄瀑布全面屏，搭载开发代号为 “巴尔的摩”的全新麒麟 1020 处理器，基于 5nm 工艺制程打造，采用 Cortex A77 或 A78 架构。值得注意的是，近来有消息称该系列旗舰的国外版本会搭载高通或者三星的旗舰芯片。此外，该机将后置全新升级的超感光徕卡四摄，主镜头可能会采用 1.08 亿像素，同时变焦和电影镜头也将进行全新升级，并将加入潜望式长焦镜头，支持 5 倍光学变焦、55 倍数字变焦。

据悉，全新的华为 Mate 40 系列将会在今年国庆节期间与大家见面，目前正在加紧关键调试和制造，除了比较确定的全新麒麟 1020 芯片外，此前就有消息称该机还将在多个领域进行大幅度的升级，包括产品性能、5G 能力、系统优化、ID 设计等等。更多详细信息，我们拭目以待。