韩媒：京东方将首次为华为提供 on-cell OLED 面板，用于 Mate 40 系列

IT之家 7 月 21 日消息 据韩媒 TheElec 报道，知情人士周一表示，京东方将首次向华为供应 on-cell OLED 面板，其触控传感器嵌入面板中。

该人士表示，成功赢得华为订单表明，这家中国显示器巨头正在缩小与韩国三星显示器和 LG 显示器公司在 OLED 面板方面的技术差距。

On-cell OLED 面板在面板内的薄膜封装层上有一个触摸电极，这使得这种面板与之前的 add-on OLED 面板相比更薄、更便宜，因为之前的 add-on OLED 面板是在面板顶部附加了触摸薄膜。

小尺寸 OLED 面板市场的领导者三星Display 是第一个将这项技术商业化的公司，它被称为 Octa，用于刚性 OLED 面板，Y-Octa 用于柔性 OLED 面板。

报道称，京东方的面板将用于 9 月至 10 月间推出的 Mate 40 系列，预计该机将有两个版本：一个标准版和一个 Pro 版。

报道称，京东方是 Mate 40 标准版的 on-cell OLED 面板的独家供应商，并且该公司与三星显示器和 LG 显示器共同为 Mate 40 Pro 提供面板。

据悉，今年上半年，京东方试图为华为 P40 系列提供 on-cell OLED 面板，但未能获得订单，只是为 P40 Pro 系列提供了 add-on OLED 面板。三星 Display 和 LG Display 则提供了 on-cell OLED 面板。华为未来可能会在所有旗舰智能手机上使用 on-cell OLED 面板。

IT之家了解到，京东方是唯一一家成功与华为达成 on-cell OLED 面板供应协议的中国显示器制造商，同胞华星光电和维信诺也在生产 on-OLED 面板，但没有成功获得华为的订单。

京东方也将在与华为的交易中获得优势，可能为苹果 iPhone 系列供应其 OLED 面板。这家中国显示器巨头未能获得今年苹果的订单，但预计将继续争取赢得订单。