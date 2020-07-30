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全球地面天文观测哪里最清晰？天文学家确认南极冰穹 A 为最佳

2020/7/30 16:23:07 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家7月30日消息 中国科学院国家天文台7月30日对外表示，依托安装于中国南极昆仑站的自主研制设备，国家天文台商朝晖研究团队首次测量并获得极佳的夜间大气视宁度，证明昆仑站所在的冰穹A地区的光学天文观测条件，优于已知的其他任何地面台址。

▲图片来自中国科学院国家天文台

这项研究成果确认了昆仑站有珍贵的天文观测台址资源，为我国进一步开展南极天文研究奠定了科学基础。北京时间2020年7月29日晚，国际顶级学术期刊《自然》杂志发表了这一成果学术论文。

IT之家获悉，在地球上，“仰望星空”面临的最大挑战就是视宁度问题。所谓视宁度，是指大气湍流对望远镜观测星象造成的模糊程度。视宁度越小，观测恒星因为大气湍流带来的抖动也就越小，相应地照片上的星象就更加锐利清晰，对暗弱天体的观测效率也就越高。

目前，世界上最好的望远镜集中在美国夏威夷和智利北部优良的台址上，视宁度一般在0.6角秒至0.8角秒。

依托自主研制的昆仑视宁度望远镜KL-DIMM，研究人员获得了冰穹A的夜间视宁度测量数据。数据表明，冰穹A的自由大气视宁度的中值只有0.31角秒，最佳值可达0.13角秒，并且在离地面8米的高度，就有31%的时间可以获得自由大气视宁度；在离地面14米的高度，有近一半的时间可以获得自由大气视宁度。

研究人员基于多年的经验积累，成功研制了能够在极低温下运行的昆仑视宁度望远镜KL-DIMM。在帕米尔高原的新疆天文台慕士塔格观测站进行野外测试和比对后，昆仑视宁度望远镜KL-DIMM才被安装在位于冰穹A的中国南极昆仑站，进行全自动测量。

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关键词：天文

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