国产游戏《光明记忆：无限》最新预告片公布：开发进度 50%，支持光追

IT之家 7 月 30 日消息 今晚，飞燕群岛工作室公布了国产 FPS《光明记忆：无限》CJ-2020 最新演示预告，并表示开发进度接近 50%。

视频截图：

官方表示， 经过为期两个月的开发和修改玩家们的反馈，本次预告中展示了修改的女主形象，并着重调整了第三人称打斗动画上角色动作的力度感，而在战斗方面收到玩家反馈牵引器技能相似其他游戏出招方式，所以我决定删除了牵引绳拉人的技能，改为释放时空立场把人吸附到玩家面前取代牵引器技能。



此外在游戏场景方面非常高兴看到玩家对中国风场景的喜爱，不过在游戏里中国传统建筑场景仅仅只是部分关卡所前往的特定任务地点，这次预告片中也同时展示了其他任务的场景，视频中大家可以看到女主舒雅的家以及繁华的城市等。



《光明记忆：无限》目前开发进度接近50%，发售日待定，所有购买《光明记忆》PC版本玩家，均可在本作发售时获得《光明记忆：无限》免费升级资格，具体资格发放形式会与STEAM/GOG平台商讨。

IT之家曾报道，《光明记忆：无限》飞燕群岛工作室最新作品。2036年世界各地的天空上突然出现了异象，科学家们无法解释这些现象，事件背后牵连着两个世界的存亡，一段尘封的历史将被揭开。

推荐配置:

操作系统: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1



处理器: 光线追踪要求：INTEL i7-9700K 或 AMD 同级别 | 非光追要求： i7-4790K



内存: 12 GB RAM



显卡: 光线追踪要求：Nvidia RTX 2080 or AMD RadeonVII | 非光追要求：Nvidia GTX 1080 or AMD RX VEGA64



DirectX 版本: 12



存储空间: 需要 10 GB 可用空间