腾讯黑鲨 3S 正式发布：骁龙 865，12+128GB 3999 元

IT之家 7 月 31 日消息 腾讯黑鲨游戏手机 3S 今天下午正式发布，搭载骁龙 865 处理器，搭载 120Hz 三星 AMOLED 屏和 JOYUI 12 游戏操作系统，12+128GB 售价 3999 元，12+256GB 售价 4299 元。

IT之家了解到，腾讯黑鲨游戏手机 3S 搭载了 6.67 英寸 AMOLED 屏，120Hz 屏幕刷新率，支持多场景插帧技术，触控采样率达到了 270Hz。

腾讯黑鲨游戏手机 3S 搭载了定制的双电池系统，电池容量 4720mAh，支持 65W 充电，官方称 12 分钟可以充 50% 电量，38 分钟可以充电 100%，另外背部还支持磁吸充电。

配置方面，腾讯黑鲨游戏手机 3S 搭载了骁龙 865 处理器，全系搭载 UFS 3.1 闪存和 12GB LPDDR5 内存，支持磁盘加速器。散热方面，腾讯黑鲨 3S 采用了中置主板设计，游戏横握区无热源，还首创了三明治液冷散热系统，处理器、5G 芯片、充电电路分区布局，关键热源互不影响。

系统方面，腾讯黑鲨游戏手机 3S搭载了JOYUI 12，基于 MIUI 12，拥有超级壁纸、自定义万象息屏以及 “隐私保护”功能。JOYUI 12 还新增了体感操控，内置 6 种体感动作，两档灵敏度调节。另外，JOYUI 12 还拥有以下游戏功能：

①游戏弹幕：支持短信、微信、QQ 等通知弹幕呈现

②游戏宏：一键连招，减少重复机械动作

③狩猎模式：有效增强植被、地面对比，让伏地魔无处可藏

④百变小窗：应用多开，支持多游戏共玩

⑤3D 声光振感：智能识别游戏高光场景，打造更沉浸的游戏体验

⑥黑鲨时刻 3.0：支持滤镜、剪辑等视频功能，游戏 vlog 时代