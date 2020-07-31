【IT之家评测室】120Hz 高刷 + 270Hz 屏幕采样率，腾讯黑鲨游戏手机 3S 体验评测

每逢七月，手机市场都会显得格外冷清。

不过近两年却有所不同，电竞游戏手机概念已然成熟，除了红魔与黑鲨外，电竞老牌华硕 ROG、联想拯救者竞相入场，各家品牌手机厂商纷纷加入争抢游戏手机这块日渐壮大的市场蛋糕。

7 月 31 日黑鲨正式发布腾讯黑鲨游戏手机 3S，IT之家第一时间拿到了这款产品，本篇文章将和小伙伴们一起分享腾讯黑鲨游戏手机 3S 的实际体验。

一、 全对称机身设计，手感极佳

黑鲨 3S 后盖部分依旧延续黑鲨 3 的 X - 核心设计语言，视觉上极具未来感与速度感。X - 核心主要组成部分分别为「功能核心三角区」、「黑鲨之眼 2.0」、「双 X 全覆盖天线」。其中上下两块纯黑的功能核心三角区，用于隐藏三摄影像系统和磁吸式充电结构。

▲黑鲨 3S「X - 核心」设计后盖

▲磁吸式充电接口（支持 18W QC 快充）

黑鲨 3S 背部两块形状相同的功能区呈绝对对称排布，使得黑鲨 3S 在横向握持时左右手感一致，更符合人机工学。

黑鲨 3S 背部 S 型 Logo 自带 RGB 灯效，官方称之为「黑鲨之眼 2.0」，用户可根据使用场景自定义光效颜色与闪烁节奏。

在屏幕方面，黑鲨 3S 屏幕参数基本和黑鲨 3 保持一致，其正面依旧搭载 6.67 英寸三星 AMOLED 显示屏，分辨率 2400×1080、触控采样率 270Hz，唯一不同的是黑鲨 3S 屏幕刷新率由 90Hz 提升至最高 120Hz。

黑鲨 3S 正面屏占比不高，但对于玩家来说并不是一件坏事，因为过窄的上下边框极容易遮挡视野引发误触。

此外，更宽的上下边框也为扬声器系统预留下更多空间。黑鲨 3S 正面搭载立体声双扬声器。在玩《和平精英》等需要听声辨位的竞技类游戏时，有着真实的临场感。

腾讯黑鲨 3S 手机的屏幕指纹识别模块位于屏幕下方，其位置恰到好处，无论是横向还是纵向持握，拇指都能刚好落在指纹识别模块的位置。在IT之家编辑实际体验中，解锁速度飞快，配合专属的震动效果，体验极佳。

▲纵向解锁

▲横向解锁

黑鲨 3S 顶部保留了 3.5mm 耳机接口。值得一提的是，为了横向游戏时不挡手指，黑鲨特意将开孔位置向右微调。

黑鲨 3S 背部的 X - 核心设计语言再次进化，融入全新 X 形玻璃光效，其与背部各种结构线条相呼应。使得黑鲨 3S 背部虽排布着大量元素，但视觉上却 “规矩整洁”

黑鲨 3S 的设计理念是典型的 “形式追随于功能”，其背部每一个元素都有极强的功能性。并且，黑鲨很可能将这种 “实用主义” ID 设计延续几代。毕竟黑鲨 3 系列游戏外设品类繁多，其 ID 设计迭代要充分考虑到外设兼容性。

二、 高品质的屏幕该如何料理？

厂商铺天盖地营销，似乎让消费者陷入 “用了高刷屏就一定流畅”的误区。其实不然，高刷屏的实际体验由软件适配、UI 动效、屏幕采样率等众多因素决定。想要将这块 120Hz 高刷屏物尽其用、必定离不开游戏厂商的协助优化。

黑鲨 3S 再次与腾讯深度合作。腾讯黑鲨游戏手机 3S 适配了多款例如 QQ 飞车、和平精英、王牌战士等支持高刷的热门游戏。并且，黑鲨还顺势推出游戏帧率同步技术，轻松解决手机屏幕刷新率和游戏帧率不匹配出现的卡顿问题。

三、 骁龙 865+UFS 3.1 内存保证旗舰性能

性能是保证游戏体验优良的基础，黑鲨 3S 搭载高通骁龙 865 处理器，全系配备 12GB LPDDR5 内存，128GB 起的 UFS 3.1 闪存。IT之家惯例，先跑个分：

▲黑鲨 3S 各项跑分

黑鲨 3S 既然定位游戏电竞手机，那实际游戏性能表现如何？笔者这里选用热门手游《王者荣耀》、《和平精英》、《QQ 飞车》与《崩坏 3》进行测试：

「王者荣耀」

作为玩家数量庞大的国民级手游，《王者荣耀》并不吃配置，所以即使是设置到最高画质，选用负载较高的梦境大乱斗，黑鲨 3S 依旧能轻松满帧率运行。

▲王者荣耀游戏画面

▲王者荣耀帧率曲线

「和平精英」

《和平精英》作为一款针对于高刷屏做过优化的游戏，我们选取了流畅 / 90FPS 和超高清 / 超高帧率两档画质进行测试，从帧率曲线不难看出这两档画质都接近满帧，实际游戏体验中感知不到帧率波动。

▲和平精英游戏画面（画质：流畅 帧率：90FPS）

▲和平精英帧率曲线（画质：超高清 帧率：超高帧率）

▲和平精英帧率曲线（画质：流畅 帧率：90FPS）

「QQ 飞车」

《QQ 飞车》作为一款老牌竞速游戏，移植成手游后颇受新老玩家喜爱。在笔者印象中，《QQ 飞车》端游火爆时还是一款相对吃配置的网游，未曾想到多年之后小小的手机竟能以 120FPS 高帧率运行。

经实测黑鲨 3S 的平均帧率基本能稳定在 110FPS 以上，画面波动小，无明显卡顿。

▲QQ 飞车帧率曲线

▲QQ 飞车游戏画面

「崩坏 3」

《崩坏 3》前 10 分钟我们选取以负优化而闻名的「后崩坏书」副本，帧率波动比较明显，部分场景会掉到 30 帧以下，但总体的平均帧率在 43 帧左右。

▲崩坏 3 帧率曲线

后 20 分钟为「狄拉克之海」副本，绝大多数场景都能稳定在 60 帧。黑鲨 3S 崩坏 3 测试全程游戏的平均帧率达到了 53.2，符合骁龙 865 实际水准。

▲崩坏 3 游戏画面

▲崩坏 3 游戏画面

运行 30 分钟和平精英后，黑鲨 3S 机身背部最高温度位于黑鲨之眼上方，达到了 39°C。因为这个位置不在手掌与手指的触摸范围之内，所以黑鲨 3S 在运行游戏时不会感觉到机身发烫。

四、 独家 65W 串充并放技术，怎么用都高效

黑鲨 3S 采用双电池设计，总容量为 4720mAh（典型值）。这两块电池采用黑鲨独家的串充并放技术，在充电时双电池采用串联方式组合，保证双电池的快充速度；在非充电时动态切换双电池并联，减小电池等效内阻，提高电池输出效率进而提升手机续航。

黑鲨 3S 的串联充电方案最高可达 65W，经实测 10 分钟充入 42% 电量，30 分钟充入 90% 电量，40 分钟即可充满整部黑鲨 3S。

▲黑鲨 3S 充电曲线

五、 AI 智能三摄，足以满足日常使用

虽然黑鲨 3S 定位不是拍照手机，但黑鲨 3S 依旧配备了后置三摄。这三枚摄像头分别为 6400 万像素主摄像头、1300 万像素超广角摄像头和 500 万像素人像虚化镜头。

6400 万像素主摄像头在光线充足的环境下画面细节丰富，不过色彩调教还有进步空间。当画面中出现大面积绿植时，天空云彩边缘明显偏绿，而同样场景下超广角摄像头则是整片天空都偏红。

▲主摄像头

▲超广角摄像头

黑鲨 3S 两倍变焦为主摄像头数码变焦。在该模式下，贴近被摄物可以获得较浅的景深，主体与背景分离度更高。

▲主摄像头两倍变焦

▲主摄像头两倍变焦

得益于像素四合一技术和 f/1.8 大光圈，黑鲨 3S 弱光表现也还不错，即使不启用夜景模式也能获得适中的画面亮度。

▲主摄像头未启用夜景

▲主摄像头未启用夜景

开启夜景后画面纯净度和暗部细节都有些许提升，不过黑鲨 3S 夜景模式不支持手动设置曝光时间，过长的曝光时间使得黑鲨 3S 拍摄时极易糊片。建议喜欢拍夜景的朋友多按几次快门，避免错过精彩瞬间。

▲主摄像头启用夜景

▲主摄像头启用夜景

▲主摄像头启用夜景

超广角镜头边缘畸变控制的很好。笔者特意拍了张充满 “放射线”的样张。从画面边缘可以明显观察到，无论是栏杆还是墙面，都不存在明显的弯曲变形。

▲超广角摄像头

这枚超广角摄像头同样支持超微距，由于这枚镜头视角很广，拍摄微距照片需要离被摄物非常近，景深也不好控制。笔者更倾向于用主摄像头两倍变焦拍微距细节。

▲超广角摄像头 - 微距模式

总的来说，黑鲨 3S 后置三枚摄像头表现中规中矩。其硬件素质尚可，但色彩调教与相机 UI 还有不小的提升空间。当然，我们拿到的是评测样机，公开零售版可能会有更好的优化。

六、 软硬兼顾、内外兼修

黑鲨 3S 搭载 JOYUI 12，可以看成专为游戏玩家定制的 MIUI 12，JOYUI 12 针对手机玩游戏过程中可能遇到痛点与痒点进行了大量优化。笔者对这些功能进行简单总结，主要有这三大类功能：专注游戏系列、主播福利系列、堪比外挂系列。

专注游戏系列

手机与游戏掌机不同，本质上还是专注游戏功能的通讯工具。所以，如何在不影响通讯的同时获得沉浸式游戏体验，解决游戏手机所面临的交互难题。黑鲨的解决方案是推出游戏空间，在游戏空间中玩家可以根据自身需求选择是否 “放”外界信息进来。举几个例子：

① 我是 “游戏进入状态全世界与我无关 “型玩家

直接屏蔽来电与通知或开启「潜水模式」，该模式下将会关闭通话功能，但不会影响数据业务。此时打电话给玩家，拨打者会收到 “用户正忙”的提示，保证玩家不被任何信息打扰。

② 我是 “玩游戏也要心系天下 “型玩家

如果你想和老友开黑几局，又不想错过朋友同事的群聊八卦。那可以开启黑鲨 3S 的「弹幕通知」功能，所有聊天消息就会像视频弹幕一样在游戏画面上飘过，游戏吃瓜两不误。

主播福音系列

1、畅玩投屏（尝鲜版）

黑鲨 3S 首次加入畅玩投屏功能，只需通过数据线将手机连接至 PC，即可在 PC 上通过键盘鼠标操作手机游戏，给玩家接近 PC 端游的游戏体验。需要注意的是，因黑鲨 3S 标配仅为 USB 2.0 数据线，需自备 USB 3.0 数据线才能使用该功能。

▲在 PC 端畅玩黑鲨 3S 的手机游戏

▲下载安装好畅玩投屏 PC 客户端，按提示连接手机

▲在 PC 端调整键盘鼠标映射

2、黑鲨时刻

黑鲨时刻支持 AI / 手动两种录制方式，AI 录制功能无需玩家在游戏中额外启动，即可自动识别录制游戏中的高能片段。可惜的是该模式仅支持腾讯系手游和平精英与王者荣耀，希望未来会有更多游戏支持这一模式。

▲黑鲨时刻 AI 录制的游戏片段

堪比外挂系列

1、狩猎模式

黑鲨 3S 内置独立 DSP 可以将游戏画面反色，在该模式下玩和平精英等游戏更容易发现敌人。并且，该模式可设定语音开启关闭，在草丛等合适的场景开启，无疑是实体外挂般的存在。

▲开启狩猎模式后会提升画面对比度

2、游戏宏

宏的概念大家应该都不陌生，许多键盘鼠标等电竞外设都会配备宏按键。这次黑鲨 3S 将宏按键引入手游。以 QQ 飞车为例，玩家可以利用游戏宏录制 WWC 喷等操作，当氮气符合规范时可一键操作，减少失误率。

▲游戏宏管理

除了游戏空间 3.0 外，黑鲨 3S 搭载的 JOYUI 12 还有很多针对游戏玩家的贴心小功能。例如：负一屏除了常用的扫码、游戏时间等小插件外，还加入了游戏福利中心提醒，不用进入游戏也可一键领取福利（仅限于腾讯系游戏），非常适合笔者这种未老先衰的健忘人士。

▲黑鲨 3S 负一屏

七、多种外设，进一步丰富游戏体验

黑鲨 3S 支持多款游戏配件，包括专属游戏手柄、游戏键鼠、散热背加以及低延迟蓝牙游戏耳机。

笔者简单试用了游戏手柄和散热背夹，手柄支持自定义键位，反应迅速，操作灵敏。散热背夹体积偏大，黑鲨 3S 安装后略微挤占双手握持面积。

黑鲨还为没有升降式肩键的黑鲨 3S 开发了外置黑鲨电竞手游肩键。这款配件并非黑鲨专属，市面上绝大多数手机都可以用。外置肩键的原理和市面上常见的 “吃鸡神器”近似，无需连接配对，调整好按键映射后即可使用。不过要注意的是外置游戏肩键与散热背夹位置有冲突，游戏时只能二选一。

▲黑鲨电竞手游肩键

▲黑鲨电竞手游肩键

除了电竞手游肩键、黑鲨这次还为玩家带来包装和名称都非常邪恶的电竞指套，号称厚度仅有 0.25mm，笔者戴上指套试玩《王者荣耀》，感觉十分顺滑，能有效避免手指出汗影响游戏发挥。并且，银纤维针织指套导电性能优良、材质透气舒适不紧绷，十分适合竞技类游戏使用。

▲指套包装

▲针织材质，亲肤透气

▲滑动流畅，阻尼均匀

八、总结

腾讯黑鲨游戏手机 3S 纵向对比黑鲨 3 提升并不大，虽然硬件上仅仅是对屏幕和内存升级，但是 JOYUI 12 加入了大量针对游戏优化的实用功能，用黑鲨 3S 横向对比市面上其他电竞游戏手机，黑鲨 3S 还是颇具竞争力。内有 120Hz 三星 AMOLED 高刷屏 + JOYUI 12，外有众多电竞外设 + 腾讯专属优化。说其软硬兼顾，内外兼修一点不为过。如果你是腾讯游戏的忠实玩家，那腾讯黑鲨游戏手机 3S 非常值得考虑一下。