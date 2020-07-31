全新小米负一屏正式发布，支持底层 Android 7.0 及以上机型

IT之家7月31日消息 根据小米官方的消息，新版负一屏正式发布，采用通感可视化设计，卡片式布局、高斯模糊、圆角、留白等设计语言，官方称使用体验更简洁、更高效。

官方介绍：

官方表示，在屏幕使用时间上，新版负一屏创造性地加入了山峰设计语言，每一座山峰代表一个应用类别，更直观地管理手机使用时间。通过深度接入小米天气预警，负一屏在顶部实现了精准的天气预警提醒。新版负一屏还通过智能算法推测你的使用场景，在合适的时候为你加油打气。

新版负一屏中，右划进入负一屏，一周课程一览无遗，没课时拉上室友一起开黑；屏幕管理时间将精准统计手机使用时间，摆脱“手机依赖症”；在日程管理中添加考研倒数日，它会时刻提醒你距离梦想冲刺的时间。

晨起迎着朝阳跑步，健康管理会记录你的运动步数，顶部文案会在未完成时给你打气，完成时给你夸赞；运动完瘫倒在沙发上，划入负一屏看一场酣畅淋漓的球赛；智能家居提前设定电饭煲和空调，舒适温度和美味饭菜同时到达。晚餐时间，“今日晚头条”让你不错过最新最热的新闻。

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