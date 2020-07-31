消息称小鹏汽车正洽谈 3 亿美元融资

北京时间 7 月 31 日晚间消息，两位知情人士今日称，作为特斯拉在中国的竞争对手之一，小鹏汽车计划在赴美 IPO（首次公开招股）之前融资约 3 亿美元，目前正在洽谈相关事宜。





知情人士称，卡塔尔主权财富基金 “卡塔尔投资局”（Qatar Investment Authority）是小鹏汽车本轮融资的投资者之一。知情人士还称，本轮融资的最终规模可能高于 3 亿美元，因为其他投资者也有投资意向。

对此，小鹏汽车拒绝发表评论，而卡塔尔投资局尚未发表评论。

小鹏汽车本月早些时候刚刚宣布，已完成签署由 Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等知名投资机构参与的 C + 轮融资，融资金额近 5 亿美元。去年 11 月，包括智能手机制造商小米在内的投资者对小鹏汽车进行了 4 亿美元的投资。

知情人士还称，小鹏汽车已秘密提交了在美国上市的申请，但尚未决定在哪家交易所挂牌。今日稍早些时候有报道称，小鹏汽车计划最早 8 月中旬赴美上市，融资至少 7 亿美元。美银、瑞信和摩根大通正在筹办相关事宜。

公开数据显示，2020 年上半年，小鹏汽车累计销售 4698 辆，其中 6 月单月销量 1123 辆。小鹏 P7 上市两个月以来，在 5 月、6 月的上险量分别为 166 辆、311 辆。

就在昨晚，同为造车新势力的理想汽车在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，融资 11 亿美元。2018 年 9 月，中国另一家电动汽车厂商蔚来汽车在纽约证券交易所挂牌。