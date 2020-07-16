特斯拉公众号推文错用小鹏自动驾驶视频，后者产品总监 “致谢”

IT之家 7 月 16 日消息 今天特斯拉微信公众号发布了一篇名为《等灯等灯灯灯灯灯灯》的文章，文章竟错误地引用了小鹏汽车 XPILOT 3.0 红绿灯感知视频，对此，小鹏汽车自动驾驶产品总监黄鑫在社交媒体平台上发文 “致谢”。

黄鑫表示，“感谢特斯拉在今天公众号推文中对小鹏汽车 XPILOT 3.0 红绿灯感知视频的引用，合作愉快（千万别删啊）~ 稍后我再把完整视频在微博上发布一遍啊~”。IT之家了解到，特斯拉已经该篇微信文章删除。

而小鹏也真的这样做了，其官方微信公众号刚刚发布了一篇名为《P7 眼里看到的世界，是这样的》的文章，文章放出了被特斯拉错误引用的完整视频，该视频展示了小鹏汽车高级别自动驾驶（L2+）的视觉感知能力。

IT之家了解到，特斯拉和小鹏此前曾因自动驾驶打过官司。2019 年 3 月 21 日，特斯拉起诉其前员工曹光植涉嫌窃取与 Autopilot(特斯拉的高级辅助驾驶系统)相关的商业机密，并将其带给中国电动汽车初创企业小鹏汽车。今年 4 月 25 日，特斯拉在其诉讼中，要求曹光植离开从特斯拉离职之后加入的小鹏汽车，公开 2018 年 11 月至今所有的自动驾驶源代码。对此，小鹏汽车方面回应称，对于特斯拉这类的不合理诉求，他们 “依法抗辩，严词拒绝”并表示 “遭到了霸凌”。