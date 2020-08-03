SpaceX 首次载人龙飞船成功返回地球，开启商业载人航天新时代

美东时间周日下午 2 点，执行首次载人试飞任务的 SpaceX 龙飞船成功降落在大西洋面上，标志着世界商业载人航天新时代的开始。

SpaceX 将美国宇航局（NASA）宇航员鲍勃 · 本肯（Bob Behnken）和道格 · 赫尔利（Doug Hurley）安全送回地球，结束了为期两个月的测试，这对该公司和 NASA 来说都是历史性的。



这次被称为 “Demo-2”的任务是埃隆 · 马斯克的公司首次将宇航员送入太空，使 SpaceX 成为历史上第一家将宇航员送入轨道的私营公司。对 NASA 来说，这标志着美国恢复了发射自己宇航员的能力。自从近 10 年前航天飞机项目结束以来，美国一直缺乏从本土将宇航员送入国际空间站的能力。NASA 计划每隔几个月用 SpaceX 公司的航天器将宇航员送入太空，每个座位的费用估计为 5500 万美元。

“这确实是在为未来建立商业模式，”NASA 局长吉姆 · 布里登斯汀在周日的网络直播中说。“这是人类太空飞行的下一个时代，NASA 将成为客户。”

Demo-2 任务标志着 SpaceX 公司花费数年时间研发龙飞船后的最后一次测试。NASA 已经授予 SpaceX 31 亿美元来开发这艘宇宙飞船，以及执行 6 项操作任务。该机构还与波音 (158, -3.95, -2.44%)公司签订了价值 48 亿美元的合同，用于开发名为 “星际客机”（Starliner）的航天器，但由于去年 12 月的一次飞行测试失败，该太空舱仍在研发中。

NASA 预计将用大约六周的时间审查来自 Demo-2 的数据，然后继续执行计划在 9 月下旬完成的第一个任务。

下一个任务是在九月底

本次试飞主要是为了对载人龙飞船进行各项验证，通过评估之后，龙飞船将正式执行 NASA 与 SpaceX 签订的 “商业载人项目”（Commercial Crew Program ）。

假设来自 Demo-2 的数据审查没有显示出任何重大问题，龙飞船的第一次正式飞行（SpaceX Crew-1）将安排在 2020 年 9 月份，届时将有四名宇航员搭乘龙飞船飞赴国际空间站，他们在那里将停留 6 个月。