开发近一年时间，Netflix Android App 视频播放速度控件终于要来了

IT之家 8 月 3 日消息 据 MSPoweruser 报道，为了让 Android 用户可以更快或更慢地观看视频内容，有消息称 Netflix 正在为其 Android 应用添加视频播放速度控件。

由此一来 Android 用户将能够以 0.5 倍或 0.75 倍的速度播放Netflix视频。同时为了加快 Netflix 上的播放速度，官方将提供两种播放选项：1.25 倍或 1.5 倍。这些选项也可用于用户下载以供离线查看的内容。

不过用户必须手动调整 Netflix 上每个内容的播放速度。换句话说，当用户开始观看其他视频内容时，播放速度不会保持活动状态，用户将不得不再次手动调整播放速度。

IT之家了解到，该功能的运作方式与 YouTube 上的播放控件非常相似，不过 Youtube 用户可以以 0.25 倍，0.5 倍，0.75 倍，1.5 倍，2 倍速度播放视频。

Netflix 产品创新副总裁 Keela Robison 表示，该功能 “多年来一致受到会员的强烈要求”。去年，Netflix 公司首次宣布将播放速度控件引入其 Android 应用程序，这意味着该功能的开发花费了将近一年的时间。