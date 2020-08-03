TCL CEO 王成：直播带货增加用户比销量重要，旋转屏是一次尝试

最近去 ChinaJoy 现场的小伙伴应该会发现新国际博览中心还同时举办了 UDE&iLife2020 国际显示博览会，这是显示行业每年最重要的展会之一。

▲TCL 实业控股 CEO 王成

在 AI、5G 以及新一代显示技术的加持之下，未来各种各样的带屏设备都会迎来新一轮的创新。在本次上海 UDE 国际显示博览会期间，TCL 实业控股 CEO 王成接受了新浪数码的专访，王成聊了聊 TCL 对电视产业未来产品形态发展的看法，谈到最近热门的游戏电视话题，王成认为无论电视怎么演变，画质仍然是电视的基石。谈到热门的直播带货，王成坦言，这是电商发展新阶段，通过直播带货可以增加用户，比销量更重要。

5G 将会给游戏电视发展带来突破

游戏电视是今年智能电视发展的新风口，这也是专业游戏设备从 PC 过渡到手机之后另一个全新品类，游戏电视相对于传统的智能电视来说，大部分品牌在产品上的侧重点都是提升电视的刷新率和响应速度，不过在王成看来，“刷新率只是游戏电视体验提升的一个方面，还是应该在画质上多想办法”。

王成在专访时特意提到，绝大多数的中国电视用户对画质没有太多的感觉，对于行业发展来说，这不是一件好事情。大屏时代到来后，画质的影响力将越来越大，TCL 在画质方面不仅从技术层面做了研究，还有专门的画质专家从感官层面对显示画质进行调优，早前 CNN 的消费者推荐栏目曾经推荐过 TCL 的产品，这也算是对 TCL 画质表现的认可。

对于电视来说，画质不仅仅是分辨率、PPI 的高低，对比度、亮度、色准、HDR 等等维度都会影响到最终的画质呈现质量，广大消费者在选购电视时也应实际感受不同产品的画质表现，避免过度追求单一维度而牺牲整体的画面显示质量。

实际上游戏电视也不是什么新鲜的概念，TCL 在 2012 年前后就推出了游戏电视，但受限于芯片能力，彼时的游戏电视只能运行简单的棋牌游戏，这显然不是我们今天要聊的游戏电视。

王成认为，5G 将会给游戏电视带来了新的突破点，5G、云游戏和电视三者结合之后，云游戏在电视上的体验和本地游戏已经没有区别。TCL 未来也会发布一款 5G、8K 带摄像头的智屏产品，其中将集成云游戏系统。

云游戏的概念从微软到索尼，从谷歌到英伟达，我们已经听了很久，但实际上直到今日也没有具体落地全面商用的产品，无论游戏主机还是游戏 PC，游戏的运行仍然依赖本地设备的算力。

但不得不说，电视产品确实是云游戏绝佳的试验场所，大屏幕、强扩展性以及本地设备比较孱弱的算力与游戏完美契合。5G 的高速传输速度也是云游戏能够流畅落地的重要底层技术，游戏电视在 5G 技术的加持之下有了更多的空间。

旋转智屏是 TCL 面向未来的尝试

TCL 早前推出了一款 TCL·XESS 旋转智屏，这款 55 英寸的大电视可以实现 360 度的旋转，实现横屏和竖屏两种不同的观看体验，同时它还集成了视频通话、语音助手等多种智能体验，发布之后有着非常高的关注度。

以目前的眼光来看，这款旋转智屏的应用场景其实并不多，竖屏刷抖音、看漫画不过是对传统电视观看体验的补充，AI 健身、视频通话同样也是对智能电视应用场景的小升级，旋转的交互确实新颖，只是它并不是现阶段的实用型创新。

王成透露这款产品虽然价格比较贵，但首发后就卖了上万台。不过王成同时还表示，他对这款产品的销量问题并没有特别多的关注，他认为这款产品是面向未来推出的实验性产品，是 TCL 跳出电视的思维推出的智能电视产品，在王成眼中，未来家居环境中大屏、中屏、小屏各种各样的屏幕进行互动，实现信息的无缝流转衔接才是智能家居应该有的面貌。

王成表示：“TCL 要努力的做这个行业的领导者，推出行业里没有的产品，从工业设计、产品用途、传感器应用多个层面进行尝试，希望通过这些尝试创造出新的场景，把行业带到新的空间领域”。

直播带货增加用户比销量更重要

2020 的整个上半年，直播电商是互联网行业中最为火爆的行业，除了一众网红和专业的带货主播之外，各大品牌的 CEO 也相继 “下海”给自家产品带货，王成不久之前也亲自上场，在直播中推销了一轮 TCL 的产品。

谈到直播带货，王成认为电商直播是图文电商的升级版，是电商发展的新阶段。

今年 6 月，王成在京东、国美、快手、苏宁等多个平台进行了多轮直播带货活动，在其中的一场直播中，TCL 的官方旗舰店增加了几十万用户。在王成看来，这些实打实的用户比一时的销量更加重要，这也是王成与其他 CEO 关注点的差异之处，王成更加关注 TCL 与用户的关系，并且期待和用户巩固这层关系，他认为这些用户资产在未来的某天可以再次为品牌创造效益。

有趣的是，王成加入 TCL 的第一份工作就是在北京双安商场做一名电视促销员，这一次电商直播颇有 “回归老本行”的意味。王成透露，TCL 电商团队已经设置了四个专业直播间，每天 8 小时连轴做直播活动，TCL 一直在做自己的直播带货，从总部到分公司，TCL 的线上直播带货网络还覆盖到了一些经销商体系。

王成坦言，TCL 愿意积极拥抱销售渠道的变化，尝试这些可能的新东西。