【IT之家评测室】115W 的 RTX2070 Super 加持，微星强袭 2 GE66 体验评测

高考结束，高三的莘莘学子们终于松了口气，但电脑厂商们此时可忙得不亦乐乎。那早在今年 1 月的 CES2020 上就已经公布的微星强袭 2 GE66 也是一款强有力的竞争选手，无论是 240Hz 屏幕、新模具还是正面的炫彩极光灯效，都让人眼前一亮。那最近IT之家拿到了这款高配版的机器，也就是 i9-10980HK + RTX2070 Super，价格为 17999 元。接下来就和大家聊聊微星强袭 2 GE66 的表现究竟如何吧。

外观与设计

微星强袭 2 GE66 这次采用了全新的模具设计，相比前代产品在外观上可说是焕然一新。机身整体为金属材质，A 面的设计非常简洁，上方是一个银色浮雕效果的龙盾 Logo，镂空的部分为细磨砂材质，其他部分均采用银灰色的磨砂处理。

转轴的两侧部分做了不规则的棱形凸起设计，并非和 A 面盖板一体，而是拼接式的设计。最上面还有一条「翘臀」设计的脊背，可能是想突出「强袭」的感觉，配合转轴处的棱线处理，看起来有点小帅。三围方面，微星强袭 2 GE66 拥有 358mm (W) x 267mm(D) x 23.4mm (H)的长宽高以及 2.38kg 的裸机重量。

翻开 A 面，转轴的阻尼恰到好处，可单手开合，最大开合角度 150 度。顶部两个边角做了斜切处理。B 面整体的布局中规中矩，三面窄边框，顶部居中的位置是一枚 1080P 画质的高清摄像头，对有网课或直播需求的用户帮助不小。左右等宽，下巴的位置印有微星的英文 Logo。屏幕主体是雾面玻璃材质，尺寸是 15.6 英寸，分辨率为 1080P FHD。

那通过 AIDA64 查询发现，这块屏幕面板的供应商是夏普，像素密度为 142ppi。

我们进一步查询了屏库网，这是一块 240Hz 刷新率的 LCD 面板，屏幕响应时间为 8ms，不过实际的响应时间应该为 3ms。除此之外，它还拥有 100% 的 sRGB 色域、1670 万色的色彩显示、1000：1 对比度以及 300nit 的亮度，算是非常标准的一块电竞屏。有心的是，微星在龙盾控制中心里单独提供了真实色彩调节选项，给了用户游戏模式、滤蓝光模式、sRGB 模式、办公模式和电影模式等五种屏幕色彩预设，可以根据实际的应用场景进行灵活调节。

来到 C 面，微星强袭 2 GE66 最出彩的设计都在上面。键盘部分采用下沉式的孤岛键盘，键盘左侧的上下部分分别印有丹拿和赛睿的 Logo，透字透光的键帽加上 RGB 灯效，让整个键盘的背光看起来亮度均匀且柔和，而且还是单键 RGB 背光，配合赛睿的灯效控制按钮，可以快速切换各种炫酷的 RGB 效果。值得一提的是，键盘第一排加入了很多的快捷键，但需要和 Fn 键组合进行触发。

当按下 Fn 键的时候，除功能键之外的所有按键都会暂时关闭灯效，而功能键则会统一变成红色，便于玩家快速找到想要的按键组合，这点非常的贴心。

键盘的布局类似于 68 配列，电源键集成在右上角且白色的指示灯在通电时会常亮。左下角有针对射击游戏单独设计的 Shift 等宽 Ctrl 键，Fn 键以半键形式与右 Ctrl 键共存，标准的方向键大小令人愉悦，右侧还有几个单独的功能键。键帽本身的手感中规中矩，键程适中，按压回弹尚可。

功能键上微星的细节也做得不错，比如一键屏蔽摄像头、禁用触控板、自定义准心辅助、切换物理屏幕布局（有外接屏幕的情况下），都非常的实用。

另外，触控板部分也要给个好评，虽然面积算不上很大，但按压反馈做的清脆有力，而且按压时 C 面没有形变，做工不错。

那上面我们有提到，这次的音响由丹拿进行调校，而实际上外放扬声器的位置也十分巧妙，它们分别出现在了机身的左右两侧，而且是一组非常细小的开孔，远处望去几乎难以察觉。这套丹拿的音响系统，主要的作用是增强低频效果，平滑高频音色以及提升音腔的最大响度。而内置音效方面，微星强袭 2 GE66 也支持 Nahimic 技术和 Hi-Res AUDIO 音频认证，以及自定义的音效均衡器。

在 Nahimic 软件中，用户可以分别调节音乐、电影、通讯和游戏四种场景下的详细参数，选择是否开启虚拟环绕音效和智能音量功能。

其独特的声音共享功能，允许用户同时连接两个蓝牙耳机同时输出声音，无论是撩妹还是搞基都更加如虎添翼。

当然，最具特色的要数 C 面中框正面的极光矩阵灯效了，这条矩阵 LED 的外部采用了不规则的棱形亚克力材质，范围从 C 面一直延伸到 D 面，放在桌上时倒影的光晕让它看起来更加立体。在灯效的处理上，虽然与键盘灯联动，但除了纯色之外，每个动态灯光都有独特的效果，而且亮度较高，灯效在键帽间的过渡也十分顺滑，非常容易吸引人的目光。除了上述提到的键盘灯效切换键，微星强袭 2 GE66 还内置了自家主板同款的 Mystic Light 技术和赛睿 Engine3 App，便于玩家设置更多游戏内灯效。

接口方面，微星强袭 2 GE66 采用了三面环绕设计，左侧依次为一个 USB3.2 Gen2 x2 (20Gbps) Type-C 接口、一个 USB3.2 Gen2 x1 (10Gbps) Type-A 接口、一个耳机音频麦克风接口。

右侧有一个 USB3.2 Gen1 x2 (5Gbps) Type-A 接口、一个全尺寸的 SD 卡槽 (UHS-III)；

背部还有一个 USB3.2 Gen 2 (支持 DP1.4)的 Type-C 接口、一个 HDMI 2.0 接口、一个 Mini Display 1.4 、一个 RJ45 网线接口以及形状有点特殊的 AC 电源接口。

最后来看看 D 面，微星强袭 2 GE66 的 D 面大部分面积都采用了类似蜂窝的六边形网格设计，左右对称的进气孔包含在其中。表面一共 11 颗外露螺丝，其中一颗被原厂封贴字样的标签遮住，不过官方声称微星的 10 代酷睿笔记本都支持拆机保修。顶部和底部还有 2 小 1 大 3 条厚实的增高橡胶脚垫，四个出风口被放在了机身的两侧和屁股位置。总的来看，微星强袭 2 GE66 的外观设计有个性、有亮点，新模具给人带来的新鲜感也是有的，比较适合喜欢炫酷 RGB 灯效的玩家，如果想低调内敛一些，可以考虑下另一款微星绝影 2 GS66。

配置与性能

配置方面，微星强袭 2 GE66 采用了旗舰水准的硬件，具体规格如下：

处理器：intel Core i9-10980HK

显卡：NVIDIA Geforce RTX2070 Super，GDDR6 8GB

内存：16GB DDR4-3200Mhz，双通道，最大支持 64GB

硬盘：1TB NVMe M.2 SSD

电池：280W 电源适配器，99Wh 电池容量

其他：Killer E3100 2.5 Gbps 以太网控制器、Killer Wi-Fi6 AX1650 芯片、强冷模式、蓝牙共享（双蓝牙耳机同时输出音频）

值得注意的是，微星强袭 2 GE66 高配版此次采用的是标准版 RTX2070 Super 而并非 Max-Q 设计。另外，在电池容量方面也具有 99Wh 的大电池，这让我们对它的性能表现有所期待。

由于 i9-10980HK 在之前的笔记本评测中已经出现过几次，这里就不再给大家介绍具体的规格和参数了，我们直接来看 CPU 部分的跑分测试，在 CineBench R15 的测试中，微星强袭 2 GE66 单核得分 203，多核得分 1852，而 CineBench R20 的单核得分为 482，多核得分为 4150，可以看到除了 R20 的多核得分距离顶级选手还有 100 来分的差距，其他几项基本都是我们测试过的 i9-10980HK 中最好水平。

同样，在国际象棋的跑分测试中，微星强袭 2 GE66 的单线程得分为 3654，多线程得分为 29759，相比我们测试过的历史最高分 3600 + 和 3W+，也基本没有差距。

最后是 3D Mark 11 的物理跑分测试，微星强袭 2 GE66 的 P 分为 24946，X 分为 10444，均比历史最高成绩低了 1000 多分。不过总体来看，这颗 i9-10980HK 的性能释放属于非常强的水平。

GPU 方面，微星强袭 2 GE66 采用了 115W 的 RTX2070 Super，而且在微星龙盾控制中心里，可以选择独显模式，也就是显卡切换技术。

在 3D Mark 的 Time Spy 基准测试中，微星强袭 2 GE66 的 Time Spy 得分 8557 分，Time Spy Extreme 得分 4041 分，直逼 90W 的 RTX2080 Super，可以说几乎没什么区别。

另一组 Fire Strike 基准测试中，微星强袭 2 GE66 的三组得分分别为 19414 分，10354 分和 5347 分，也都保持在主流水平。

而在实际的游戏表现上，IT之家这次选取了 3 款游戏进行测试，它们分别是「众生平等奥德赛」、「古墓丽影：暗影」以及「Control」，奥德赛不用我多说，而后两款均支持 NVDIA DLSS 和光线追踪技术。

首先是奥德赛，我们在微星龙盾控制中心里开启性能模式，然后进入游戏将画质和特效开到最高，运行奥德赛自带的 BenchMark 基准性能测试，最后得到了 67 帧的平均帧数，最高帧数则为 103 帧，最低 36 帧。这个成绩距离我们历史测试中 RTX2080S Max-Q 的 80 帧相差 13 帧，最高帧数 116 帧也相差了 13 帧。

接着是「古墓丽影：暗影」这次我们分两次进行测试，首先只开启最高画质和特效，而不开启 DLSS 和光追，此时的平均帧率为 107 帧；第二次则同时开启 DLSS 和最高光追等级，此时的平均帧率为 66 帧。

最后是「Control」，同样分两次测试，第一次只开最高画质，不开启 DLSS 和光追选项，此时平均帧数为 78 帧，战斗中帧数波动区间为 71-83 帧；开 DLSS 和最高光追等级后，平均帧数为 73 帧，战斗中帧数波动区间为 75-70 帧，这就有点令人惊喜了，要知道 RTX2080 Super Max-Q在开启 DLSS 和光追后的平均帧率也只能勉强保持在 60 帧附近，可见这块 RTX2070 Super 的性能表现非常不错。

内存与硬盘

微星强袭 2 GE66 的硬盘和内存都比较给力，首先硬盘部分我们通过 CrystalDiskInfo 进行查看，显示其型号为 WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00-1032，也就是西部数据的 SN730，它的性能和 SN750 差不多。

而通过 CrystalDiskMark 的跑分测试来看，不仅顺序读写成绩非常不错，4K 文件多线程读写速度也都达到了 2200+，可以说买来直接用一点问题都没。

内存部分，我们通过 AIDA64 的内存与缓存测试可以看到，不仅是双通道而且内存规格为 16GB DDR4-3200Mhz，实际的跑分直接参考上图。

散热与功耗

最后我们来看看它的功耗和散热表现，首先当然是喜闻乐见的拆机环节，第一步拧下 D 面的 11 颗螺丝，然后将拆机片沿着左右两侧的接缝处撬开卡扣，取下盖板即可。微星强袭 2 GE66 的内部布局还是比较规整的，在散热规格上一共覆盖了 6 根热管及双风扇，且分布上比较倾向于显卡部分，风扇均为 54 片扇叶。

微星强袭 2 GE66 的扩展性比较强，自带两个 M.2 接口，硬盘是来自西部数据的 SN730，这点前面已经提到。

内存方面同样是两条内存插槽，自带一条 16GB DDR4 3200MHz 的三星内存条，有需要的用户可以自行加装一条组双通道。

再往右还有一个 Killer 的 1650i 网卡，支持 Wi-Fi 6。

再下面是一块体积很大的 99Wh 电池，生产商为台湾神基科技（Getac），电池的左右两侧各有一个扬声器的音腔模块。

接下来照例是三项烤机测试。以下测试均为极限性能模式，且电源选项设置为最佳性能，显卡模式设置为独显。首先单烤 10 分钟 FPU，微星强袭 2 GE66 此时的 CPU 温度保持在 85 度、功耗保持在 75W，CPU 主频为 3.7Ghz、风扇转速均在 5850 转左右；

接着是单烤 10 分钟 GPU，此时 CPU 温度为 78 度，CPU 温度只有 63 度，GPU 频率在 1200Mhz，功耗为 115W，风扇转速分别为 5850 转和 5925 转。

最后是双烤 FPU 和 GPU，10 分钟后 CPU 温度为 87 度，功耗 60W，主频温度在 2.7Ghz，GPU 温度 69 度，频率为 1860Mhz，功耗 115W，风扇转速均为 5925 转，也就是说在双烤情况下 GPU 依旧能保持满载的 115W，而且还只有 70 度，这有点厉害。不过 CPU 还是降到了 60W。

总结

通过以上的测试，我们不难发现微星强袭 2 GE66 是一款表现非常均衡的产品，尤其是手上的这台高配版，且不说它的外观设计如何，毕竟这个主观性很强，但它在 RGB 灯效方面的质量和可玩性都非常不错，系统内针对游戏的特色功能也都非常实用。而性能方面，依托目前最高规格的消费级 i9-10980HK 处理器和 115W 的 RTX2070 Super 显卡，无论是理论跑分测试还是游戏实际表现都可圈可点。当然，微星强袭 2 GE66 也有一些瑕疵，比如体积较大的适配器，缺少雷电 3 接口等等，但总体来说瑕不掩瑜。如果你不是特别在乎便携性，微星强袭 2 GE66 对于主流游戏爱好者将会是一个非常不错的选择。