【IT之家评测室】5000mAh 电池 + 天玑 720，realme 真我 V5 评测

伴随着十分接地气的宣传口号 “奥利给”，realme 真我 V5 正式发布。不出大家所料，这是一部主打性价比的普及型 5G 手机，IT之家提前收到了这款手机，本篇文章将和小伙伴们一起分享其使用体验，看看 realme 这款 V5 到底够不够 “威武”。



一、 外观与屏幕

realme 真我 V5 共有银翼少年 、 青出于蓝 、破晓之光三款配色，IT之家收到的是设计颇为前卫的银翼少年。其背部采用镀膜光学工艺和第二代 AG 效果，硕大的 realme 品牌 LOGO 潮味十足。

值得注意的是，realme 真我 V5 机身后盖与中框均为有机塑料，与玻璃金属等材质相比极易磨花，建议第一时间套上随机附赠的保护壳。

realme 真我 V5 正面配备 6.5 英寸 LCD 打孔屏，分辨率为 2400×1080，最高屏幕亮度可达 480nit，支持 90Hz 高屏幕刷新率。

realme 真我 V5 采用隐藏式侧边指纹识别方案，指纹识别与电源键二合一，由于采用传统电容式指纹识别，realme 真我 V5 解锁速度与准确度都很高。

realme 真我 V5 的机身底部采用 USB Type-C 充电接口，并保留了 3.5mm 耳机插孔。

realme 真我 V5 机身尺寸为 162.1 mm × 75 mm × 9.1 mm，重量约为 194g，和 realme 真我 X50m 近乎相同。并且，笔者发现不仅是这两款手机，realme 在国内推出的所有手机的三围基本保持一致，手机宽度均在 75mm 上下浮动，都有着不错的握持感。

▲realme 在国内推出的所有机型尺寸对比（数据来源IT之家产品库）

二、 性能

realme 真我 V5 搭载联发科天玑 720 处理器，整体性能表现接近于高通骁龙 730G 与联发科 G90T。但由于其采用 7nm 制程工艺，天玑 720 的能耗表现要远优于高通骁龙 730G 与联发科 G90T。天玑 720 采用八核心架构，由两颗 Cortex-A76 与六颗 Cortex-A55 组成。这八颗核心主频均为 2.0 GHz。天玑 720 GPU 方面则是 Mali-G57 MC3。IT之家实测 Realme 真我 V5 常见性能跑分如下：

▲realme 真我 V5 各软件跑分汇总 (可能是因为媒体测试机的缘故，GeekBench 跑分失败)

由于定位为中端入门芯片，天玑 720 最高仅支持 LPDDR4X 内存和 UFS 2.2 闪存。IT之家通过 AndroBench 实测，realme 真我 V5 顺序读取可达 973.1MB/s，顺序写入 202.77MB/s，基本符合 UFS 2.1 水准。

▲realme 真我 V5 AndroBench 跑分

realme 真我 V5 所搭载的天玑 720 处理器集成 5G 低功耗基带 , 支持 SA/NSA 组网模式以及 5G 双载波聚合。笔者进行多次测试，其下行速度基本可以稳定在 900Mbps 左右。

测试时间：2020 年 7 月 29 日下午 16:43-16:46

测试地点：青岛市动漫游戏产业园 E 座楼顶

测试网络：移动5G 298 套餐（限速 1Gbps）

▲realme 真我 V5 5G 网速实测

realme 真我 5V 实际游戏表现如何？笔者选用常见热门手游《王者荣耀》与《和平精英》进行测试。《王者荣耀》我们选取团战不断的「梦境大乱斗」模式，并将游戏调至可设置的最高画质。

▲《王者荣耀》画质设置

▲《王者荣耀》游戏画面

▲realme 真我 V5《王者荣耀》游戏帧率

realme 真我 V5 由于屏幕分辨率、材质、性能等限制，《和平精英》的最高画质只能调至高清，帧率也被限制在了 30FPS，不过游戏的过程中画面波动极少，画面波动主要集中在了跳伞过程中，后续游戏画面相对平稳，基本稳定在 30FPS 左右。

▲《和平精英》游戏画质设置（已开启抗锯齿及阴影、关闭流畅自适应）

▲《和平精英》游戏画面

▲realme 真我 V5《和平精英》游戏帧率

从以上两款游戏的实际表现来看，即使 realme 真我 V5 定位普及型 5G 手机，但性能还是能满足日常使用的。经过半小时的紧张游戏，realme 真我 V5 机身最高温度为 41.7 摄氏度，主要集中在摄像头附近，体感略微温热。

▲半小时《和平精英》游戏后温度测试

三、充电续航

realme 真我 V5 搭载 30W 闪充，并将其作为第一大卖点印在手机外包装上。那么它的充电速度够快吗？

▲realme 真我 V5 包装印有硕大的闪充字样

IT之家实测，低电量状态下的 realme 真我 V5 可实现每分钟 2% 的充电速度，3 分钟可充入 6%；10 分钟可充入 20%；半小时可充入 59%，全部充满刚好接近 1 小时（61 分钟），比官方宣称的 65 分钟充满还快了 4 分钟。

▲realme 真我 V5 30W 闪充充电曲线

这对于一部电池容量 5000mAh 的手机来说确实是不错的表现，从 “笔直”的充电曲线上不难看出，realme 真我 V5 的充电过程相对激进，在整个过程中充电头一直保持较高的功率输出。

续航方面，IT之家针对日常使用进行测试。测试前，将手机的系统亮度调节到 50%，各项音量也为 50%，屏幕刷新率为 90Hz，测试内容及结果如下：

Wi-Fi 环境下刷抖音 30 分钟，耗电 5%；

在线播放《哔哩哔哩》1080P 视频 30 分钟，耗电 4%；

玩《王者荣耀》30 分钟，耗电 7%；

使用微信 30 分钟，耗电 3%；

Wi-Fi 环境下刷《IT之家》App 30 分钟，耗电 3%。

得益于 5000mAh 大电池与天玑 720 先进的制程工艺，realme 真我 V5 在两个半小时的连续续航测试后剩余 78% 的电量，算是十分优秀的水平。

四、相机

realme 真我 V5 后置四摄矩阵摄像模组，其中主摄像头像素总数 4800 万，采用 f/1.8 光圈等效焦段 25mm 的 6P 镜片模组；800 万像素的超广角摄像头视角可达 119°，支持 DLDC 双重防畸变技术；除此之外，realme 真我 V5 还配备了超级微距镜头和黑白人像镜头，均为 200 万像素。

4800 万像素主摄

在白天光线充足的环境下，画面的解析力还不错。白平衡相对精准，没有明显色偏，不过画面整体颜色略显寡淡。

▲主摄像头

▲主摄像头

realme 真我 V5 在开启 HDR 后可以进一步提升画面的宽容度，提亮暗部阴影，抑制高光。

▲HDR 对比（右侧为启用 HDR）

得益于 4800 万高像素，realme 真我 V5 主摄像头两倍数码变焦下画面依旧清晰，不过涂抹降噪与锐化用力过猛，画面有略微的油画感。

▲主摄 2 倍变焦

▲主摄 2 倍变焦

到了夜间，realme 真我 V5 主摄像头的像素四合一技术配合夜景模式可以进一步提升画面的亮度与纯净度。唯一的缺点是夜景模式合成速度偏慢，按下快慢后需等待 8 秒钟后才可以拍摄下一张照片。

▲主摄夜景

▲主摄夜景

▲主摄夜景

▲主摄关闭夜景

119° 超广角摄像头

Realme 真我 V5 使用超广角摄像头时可以获得更宽广的取景范围，适合多人合拍、风光拍摄等众多场景。

▲超广角摄像头

▲超广角摄像头

超微距摄像头

200 万像素的超微距镜头素质较差，建议使用主摄像头 2 倍变焦来拍摄微距。

▲超微距摄像头

五、总结

19 年 5 月份，在海外市场风头正盛的 realme 正式进入中国，这一年多的时间里，realme 在国内累计了数量可观的新用户。值得注意的是，realme 现已加入欢太商城，可以享受到和 OPPO 一样的售后服务。这无疑是给 realme 的使用体验增添了新的保障。

5000mAh 大电池配合高能效的联发科天玑 720，realme 真我 V5 售价 1499 元起。对配置不敏感，并且预算较低，但对续航有较高需求的朋友们可以多多关注一下。