1399 元至 1899 元，realme V5 正式发布：搭载天玑 720，5000mAh 电池

IT之家8月3日消息 今天下午，realme真我手机发布了最新的realme V5手机，搭载了天玑720处理器，90Hz极点畅速屏 ，新一代哑光AG工艺，搭载最新30W智慧闪充技术，3分钟闪充，听歌5小时。6+128GB版本首发享100补贴，到手1399元； 8+128GB版本，首发到手1899元。8月7日零点开售。

realme V5采用大胆Logo Design设计，Logo区域实现像裸眼3D一样的立体效果。「破晓之光」&「青出于蓝」全新错位镜像的光哑拼接纹设计，不对称的美学更有层次感。

IT之家了解到，realme V5采用新一代哑光AG工艺，更抗耐磨耐抗污；搭载了90Hz极点畅速屏，6.5寸大屏幕+高亮度阳光屏；配置5000mAh充电宝级别大电池，整机194克。

realme V5搭载最新30W智慧闪充技术，3分钟闪充，听歌5小时。①全程高能闪充：采用大电流直充，充电转换率高达99%，涓流充电速度最大提升两倍；②充电更安全：VCVT智能调谐算法+智能五芯保护+独立IC安全芯片，智能多重保护。5000mAh电池，65分钟充满。

realme V5还搭载全场景续航优化技术，通过「Smart 5G网络优化」「应用冻结」「超级省电模式」等系统功能，只剩5%电量，还能坚持82分钟微信文字聊天。同时它还支持OTG反向充电，真能当充电宝用。

realme V5前置AI智能美颜，提供800万种美化算法；后置4800万超广角四摄，拍照模式一网打尽；还有重磅推出的「全新电影模式」，21:9电影画幅直录+10款电影滤镜+旁白字幕功能，满足日常拍大片需求。

realme V5搭载联发科7nm工艺5G芯片天玑720，5G+Wi-Fi双通道加速，支持全速电竞模式，内置“一键免打扰”“闪回键” ；搭载realme UI：AI应用预启动、图标下沉功能。采用超大内存：全系标配128GB大存储，支持内存拓展。