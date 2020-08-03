索尼官方：PS4 控制手柄不能玩 PS5 游戏

IT之家8月3日消息 外媒 wccftech 报道，现在索尼提供了更多信息，说明当前的 PS4 配件和外设是否能与即将到来的 PS5 游戏主机配合使用。

在索尼 PlayStation 官方博客的一篇新文章中，索尼解释了哪些外设将在下一代游戏机上工作。正如许多用户可能已经预料到的那样，现有的 PS4 DualShock 4 控制器手柄将不能与 PS5 游戏一起使用，因为索尼认为，即将推出的游戏机新作应该利用 DualSense PS5 控制手柄的新功能，包括触觉反馈。不过，PS4 DualShock 4 将通过 PS5 的向后兼容功能支持 PS4 版本游戏。

索尼写道：“不，我们认为 PS5 游戏应该利用我们为该平台带来的新功能和特性，包括 DualSense 无线控制器的特性”。

IT之家获悉，音频爱好者将很高兴，无论是官方 PlayStation 还是通过 USB 或 3.5mm 音频插孔连接到主机的第三方耳机，都将与 PS5 主机兼容。

哪些现有的 PS4 外设 / 配件可以在 PS5 上使用？

专业外设，如官方授权的赛车轮、街机杆和飞行杆，将可与 PS5 游戏和支持的 PS4 游戏配合使用。

铂金和黄金无线耳机，以及通过 USB 接口或音频插孔连接的第三方耳机，将支持在 PS5 上工作（耳机配套应用与 PS5 不兼容）。

DualShock 4 无线控制器和 PlayStation 官方授权的第三方游戏手柄控制器将可与支持的 PS4 游戏配合使用。

PS Move 运动控制器和 PlayStation VR Aim 控制器均可在 PS5 上与支持的 PS VR 游戏配合使用。

请注意，并非所有 PlayStation 官方授权或第三方外设 / 配件都能在 PS5 主机上运行。建议向制造商确认产品是否能在 PS5 和特定游戏上使用。

PlayStation 5 定于今年年底发布，索尼尚未透露该游戏机的具体发布日期和价格。