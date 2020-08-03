华大九天 FPD 设计全流程 EDA 解决方案亮相

IT之家 8 月 3 日消息 华大九天 FPD 解决方案首次亮相 Display Week 2020。

华大九天全球唯一的平板显示 (FPD)设计全流程 EDA 解决方案包括电路仿真套件 Empyrean EsimFPD™; 基本版图设计工具 Empyrean AetherFPD™ LE; 高级版图设计工具 Empyrean AetherFPD™ LEAD; 异形版图设计工具 Empyrean AetherFPD™ LEXP; 3D RC 提取分析工具套件 Empyrean RCExplorerFPD™; 版图验证工具套件 Empyrean ArgusFPD™; 面板级版图分析工具套件 Empyrean ArtemisFPD™；掩膜分析模拟工具套件 Empyrean EmapFPD™等。所有工具被有机地整合在华大九天 EDA 平台，使 FPD 设计流程变得高效平滑，确保面板设计质量，提升设计效率。

Empyrean EsimFPD

平板显示设计前端优化套件，包括仿真电路编辑工具 (EsimFPD SE), 大规模高精度晶体管级电路仿真工具 (EsimFPD ALPS), 波形查看 (EsimFPD iWave)和仿真模型提取和分析 (EsimFPD Model)。

Empyrean ArgusFPD

实现版图全方位验证检查工具套件，包括 DRC，LVS，ERC，Layer 密度检查和设计 Rule 编辑器。

Empyrean AetherFPD LEXP

适用于异形显示的版图设计工具套件。

Empyrean RCExplorerFPD

基于精确 3D 场求解器的寄生 RC 提取分析工具套件。

Empyrean EmapFPD

掩膜分析模拟工具套件，提供 Mask 高级分析模拟功能，包括 ExposureAnalysis 分析，MRC 检查，SplitPanel，马赛克分析以及 JobFile 工具等。

Empyrean ArtemisFPD

用于面板级的版图分析工具套件，包括 IRdrop 分析，EM 分析，基于精确 RC 的版图后仿 debug 分析等工具。

IT之家获悉，北京华大九天软件有限公司（简称“华大九天”）成立于2009年，致力于面向泛半导体行业提供一站式 EDA及相关服务，是目前国内规模最大、技术实力最强的EDA龙头企业。

在EDA方面，华大九天可提供模拟/数模混合IC设计全流程解决方案、数字SoC IC设计与优化解决方案、晶圆制造专用EDA工具和平板显示设计（FPD）全流程解决方案，拥有多项全球独创的领先技术。

围绕EDA提供的相关服务包括设计服务及晶圆制造工程服务，其中晶圆制造工程服务包括PDK开发、模型提取以及良率提升大数据分析等。

华大九天总部位于北京，在南京、成都和深圳设有全资子公司，并在上海、日本、韩国、东南亚等地设有分支机构。