Twitter 涉嫌滥用数据被 FTC 调查：或面临 2.5 亿美元罚款

北京时间 8 月 4 日早间消息，美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）目前正在对 Twitter 公司进行调查，原因是该公司使用用户上传的电话号码，以投放广告。



Twitter 周一在一份监管文件中称，上周收到了来自联邦贸易委员会的投诉草案，指控该社交媒体公司违反了 2011 年达成的一份和解协议。根据该协议，Twitter 同意采取措施，更好地保护用户的个人数据。

这家总部位于旧金山的公司在监管文件中说，这项调查可能给公司带来 1.5~2.5 亿美元的损失。

Twitter 在文件中说：“这件事仍未解决，目前还无法确定何时解决以及如何解决。”

“在我们公布第二季度财报后，我们收到了联邦贸易委员会的投诉草案，指控我们违反了 2011 年的和解协议，”Twitter 发言人说。

联邦贸易委员会发言人拒绝对此发表评论。

2011 年，Twitter 与联邦贸易委员会达成一项和解协议。根据该协议，在 20 年内，针对非公开型的消费者个人信息，Twitter 被禁止 “在这些信息的安全、隐私和保密程度方面误导消费者。”

用户经常会出于安全目的向 Twitter 提供其电话号码。Twitter 在 2019 年证实，它正在使用这些电话号码，向用户投放广告。当时，Twitter 表示，这些数字是 “无意中”使用的，并补充说，它不知道有多少用户受到了影响。

监管文件显示，联邦贸易委员会指控该公司在 “2013 年至 2019 年期间”滥用用户电话号码或电子邮件，从而违反了和解协议条款。