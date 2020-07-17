有内鬼？奥巴马等人推特号被盗，推特 CEO 称将透明调查

据国外媒体报道，当地时间周四 Twitter 首席执行官杰克 · 多西（Jack Dorsey）在 Twitter 遭黑客攻击后首次接受采访，表示将保证透明度，向用户公开公司对黑客事件的调查。

当地时间周三，一场大规模的黑客攻击导致社交媒体平台 Twitter 上巴拉克 · 奥巴马 (Barack Obama)、埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)等知名账户和苹果官方账户被黑，发布宣传加密货币骗局的消息。周四 Twitter 首席执行官多西在黑客攻击事件发生后的首次视频采访中承诺，在整个调查过程中，他将牢记透明度这个原则。

多西表示：“我们将真正做到透明，公开我们犯过的错误和发现的问题。”多西受访内容很广，其中包括该公司处理错误信息的方法，旨在让用户更多控制在平台上能与谁互动的功能，以及 Twitter 平台在黑人人权运动 Black Lives Matter 抗议活动中的作用。

到目前为止，多西和其他公司高管表示，该公司是 “社会工程学”的受害者。“社会工程学”是一个安全术语，通常指黑客欺骗人们，从而获得本不应该获得的访问权限。据报道，一名涉嫌参与此次攻击的黑客声称，Twitter 的一名内部人员进行了协助；还有报道称，一名黑客获得了访问内部管理工具的权限。Twitter 发言人在电子邮件中表示，除了在 Twitter 上公开分享的信息外，公司并没有关于调查的新信息。

多西说，Twitter 将与执法部门、业内其他公司、广告商和普通用户公开导致黑客攻击的细节问题。

多西称：“现在的问题是找到所有的证据并进行调查，确保我们能够提供事件发生的清晰脉络，确切说明发生了什么，以及导致了什么结果。”

作为对黑客攻击的回应，Twitter 在周三晚上将认证用户发布推文的能力冻结数个小时。这影响到美国国家气象局 (National Weather Service)在中西部风暴中形成龙卷风时发布预警的能力，也凸显出 Twitter 服务在沟通中的重要性。

据 Twitter 称，一些用户的账户已经被锁定，直到 Twitter 能够验证实际用户能够安全重获控制权限。目前还不清楚这次攻击的范围到底有多大，因为 Twitter 还没有透露到底有多少账户被攻击者接管且没有发布欺诈信息。

多年来，用户一直抱怨 Twitter 无法抑制平台上的骚扰和错误信息。该公司此前已经推出了不少新功能，比如让用户限制哪些人可以回复推文，还对美国总统特朗普发布的一些内容作出标记等等，但仍未能平息用户不满。近几个月来，各大品牌纷纷从 Twitter 和 Facebook 等社交媒体上撤下广告。

在采访中，多西强调了获得用户和广告客户信任的重要性。考虑到主要品牌和知名人士的账户受到攻击，用户和广告客户对 Twitter 平台的信任可能会受到影响。

来自密苏里州的共和党参议员乔希 · 霍利 (Josh Hawley)敦促 Twitter 与联邦执法部门合作，并回答有关黑客入侵的问题，包括用户是否 “可能面临数据盗窃”，以及美国总统特朗普总统的账户是否受到威胁。目前看，特朗普的账户似乎没有发布任何未经授权的信息。

正如霍利指出的那样，被劫持的 Twitter 账户可能会有信息等私人数据被盗。

他在给多西的一封公开信中写道：“你们知道，你们的数百万用户依赖你们的服务，不仅是为了在公开场合发推文，而且也通过你们的直接信息服务私下交流。”“入侵你们的系统服务器意味着对所有用户的隐私和数据安全构成威胁。”

Twitter 星期三晚上发布推文称，它正在调查攻击者 “可能获取”哪些信息，并将明确时公布。

多西在采访中说：“我认为我们越开放，我们就能分享得越多，我们就会越好，希望我们也能赢得更多的信任。”