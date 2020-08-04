TikTok 在美被强制要求出售，微软为何此时出手？

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当地时间 8 月 3 日，美国总统特朗普在白宫对记者说：“除非微软或其他公司能够购买 TikTok 并达成交易，否则 TikTok 将在 9 月 15 日被强制关闭美国业务。”特朗普表示，作为交易一部分，购买公司应向联邦政府支付 “大量资金”。（央视）

乍一看，微软收购 TikTok 似乎有些不寻常。微软花了数年时间始终徘徊于消费业务侧，比如 Groove Music、Kinect Xbox、Microsoft Band 健身设备、Windows Phone 以及最近的 Mixer 流媒体服务等等。同时，微软也一向更偏好企业软件和业务，就连智能语音 Cortana 也渐渐向生产力靠拢。这么看来，一款迎合喜欢唱跳的年轻人的服务，将如何契合微软的企业用户群呢？

稍安勿躁。当我们进一步窥探微软的未来野心后，你会发现收购 TikTok 在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务，将有助于微软大部分现有业务的发展，同时也让微软成为 YouTube 与 Facebook 的真正竞争对手。

数据、数据还是数据

TikTok 交易的关键在于微软可以获得的数据和用户。特朗普政府针对 TikTok 的一部分原因就在于数据安全问题。微软也在其证实收购商洽一事的博客文章中提到数据的重要性，称 “微软会确保 TikTok 美国用户的所有个人数据都会转移到美国，并且储存在美国”。

微软可以通过多种方式使用该数据。微软一直以来都在使用 Xbox Live 的数据，为该公司未来软硬件项目提供支持，并且使用数据可以帮助游戏开发者和微软更好地了解人们使用 Xbox 的习惯。了解人们与 Xbox 的 Kinect 附件的互动和使用习惯，最终也可以帮助微软开发和改进 HoloLens。

TikTok 当然可以帮助微软扫清盲点，甚至影响该公司内部其他软件和服务的开发方式。微软有足够的数据可以去了解企业用户使用软件的方式，但最近几年，微软在纯用户服务方面却屡屡受挫，进而导致该公司缺乏对消费者行为的了解。

考虑到大量年轻美国人的学习生活中充斥着 Android、iOS 和 Chromebook 等设备，这个问题尤其紧迫。再加上 Gmail 主宰着消费电子邮件市场，文件分享又有谷歌文档，这些美国年轻人的生活中可能都不需要微软的软件或服务。微软曾经错过一次移动革命，此后一直在追赶，而这一次微软不想再错过下一代工作者这个用户群。

TikTok 为微软提供了直接了解数百万年轻人的渠道，他们使用 TikTok 看视频、甚至在 TikTok 上创造内容。微软曾努力试图让其 Windows 操作系统更加契合视频创作应用，方便用户使用，但 TikTok 可以让这些年轻人直接从他们的手机上制作和发布视频。

微软可以利用这一优势直接向 TikTok 用户投放 Surface、Xbox 及其他产品的广告，甚至也可以作为公司实现游戏流媒体野心的另一个基础。谷歌已经打算利用 YouTube，整合其 Stadia 流媒体服务；当然 TikTok 可以给微软的 xCloud 游戏流媒体服务一次竞争的机会。微软也曾试图使用 Mixer 来推广 Xbox 游戏流媒体，但效果不佳，并且微软后来不得不为了 xCloud 与 Facebook 合作。日后，不难想象，你在 TikTok 上看到《使命召唤》的游戏视频后，点进去就可以直接玩游戏，因为该游戏可以通过微软的 xCloud 服务直接实时传递到你的手机上。

微软当然也希望自己的人工智能（AI）不仅局限于工作场所。尽管该公司初次尝试为消费者推出 AI 驱动的聊天机器人的努力失败了，但微软的确需要足够的消费者群体来测试 Office 系列以外的 AI 成果。TikTok 已经在该应用的流行滤镜中加入 AI 驱动的面部识别功能，以及在推荐引擎中使用 AI 技术。TikTok 的 AI 推送可以精准决定你在应用中看到的内容，而算法又促使更多人使用 TikTok。

TikTok 也一直在探索增强现实（AR），其滤镜后广告都会使用 AR。微软的 AR 项目很大程度上局限于 HoloLens 硬件、Windows Mixed Reality 头戴设备，以及借《我的世界》这款游戏在移动端的一些尝试。TikTok 将为微软打开通向 AR 移动世界的另一扇大门。

复杂的收购

微软没有透露任何线索，说明该收购会如何直接影响 TikTok 的功能，而只是表示 “会基于 TikTok 用户当前喜欢的体验开展研发工作”。微软如何继续经营 TikTok 在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务仍是一个谜。或许，日后会出现两个版本的 TikTok，一个是亚洲和欧洲市场上的 TikTok；另一个是美国、加拿大、澳大利亚和新西兰市场上的微软 TikTok。两个版本的功能可能会不同。

微软在美国及其他地区运营 TikTok 的方式将对该公司的未来成功至关重要，如果微软真的能够拿下运营控制权的话。微软首席执行官萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）的首批大型收购包括《我的世界》开发商 Mojang。这笔收购非常成功，特别是《我的世界》这款游戏在收购后仍旧不断增长，微软也愿意给 Mojang 继续独立开发游戏的自由。

同样地，纳德拉用 262 亿美元收购 LinkedIn 对微软来说也是一次巨大的成功。收购后，LinkedIn 仍旧独立运营，只在某些地方与 Office 系列有一些巧妙的整合。因此，微软可以凭借强大的企业社交网络来抵消一部分谷歌和 Facebook 对工作场所的入侵，并且微软的 Office 系列也得以至今保持不败地位。

甚至，连收购 GitHub 也是一桩成功案例。GitHub 也依旧保持独立运营，但重要的是 GitHub 提供的数据可以帮助微软了解开发人员如何应对全球的应用需求。

假如微软成功收购 TikTok，那么收购后的 TikTok 很有可能仍会继续独立运营。微软在收购 Skype 和诺基亚手机业务上的失败教训，让该公司不大会继续冒然整合收购的业务。微软在内容审核方面也缺乏经验，也未必擅长处理内容审核可能会带来的一系列麻烦，所以微软不太可能会深度整合 TikTok 或者重塑 TikTok 品牌。收购英语国家的 TikTok 业务也可以帮助微软避免一部分一直困扰着 Facebook 和 Twitter 的复杂审核工作。奇怪的是，微软并未将 TikTok 在英国的业务列为收购目标。（英国和美国、新西兰、澳大利亚及加拿大均是 “五眼联盟”的情报共享合作伙伴。）

独立运营 TikTok 可以让微软充分利用 TikTok 的所有重要数据和整合点，同时 TikTok 也可以成为微软梦寐以求的可以与 YouTube 和 Facebook 竞争的产品。2006 年的时候，微软曾与 News Corporation 与 NBC Universal 合作，在 MSN 视频服务上推出 Soapbox。但是，Soapbox 根本不是 YouTube 的对手，没过几年就终止了。没办法，微软只能选择 YouTube 作为分享其视频的主要平台。

2012 年的时候，微软也尝试过推出自己的社交网络 Socl，五年后该项目还是失败了。在 2007 年向 Facebook 投资了 2.4 亿美元后，微软不是不明白 Facebook 的增长潜力。TikTok 则快速打入下一个潜力巨大的社交媒体领域，无论是在规模还是视频分享与评论等功能上，都可以直接同 Snapchat、Instagram 和 Facebook 竞争。

微软收购 TikTok 的最终结果谁都难以预测。但对微软来说，这笔收购意义非凡。以前，在交易达成之前，微软很少会证实收购洽谈正在进行中。这次，微软竟发布文章证实该消息，实在要感谢特朗普总统的干预。有报道指出，微软发布这篇帖子，十分有可能是因为总统盟友的施压，要求该公司公开承认这笔潜在的交易。

但无论如何，这是一笔复杂的交易，而微软已经身陷其中。拥有 TikTok 的确可以帮助微软，但一旦收购成功，这笔交易也会帮助到特朗普总统。

在未来几周内，收购 TikTok 的对话可能会经历更多波折。但目前，微软已经表态，将在 9 月 15 日前结束收购洽谈。等着吧，时间正一点一滴地流逝。