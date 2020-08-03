Win10 补丁更新后电脑速度变慢，微软回应：正在调查

IT之家8月3日消息 在部署自动更新的 Windows 10 KB4559309 补丁之后，一些用户抱怨他们的电脑需要更长的时间才能启动到桌面。据一位论坛版主透露，在微软的社区论坛上已经有用户报告了这个问题，微软现在终于开始调查这个情况。

自 6 月份首次报道这些问题以来，已经有不少用户开始发帖抱怨他们在安装 Windows 10 版本 KB4559309 补丁后所面临的性能问题。

IT之家获悉，除了开机时间变慢外，用户还注意到，在安装通过 Windows Update 强制执行的自动更新后，Windows 10 加载应用程序和网页速度更慢。

Windows 10 KB4559309 发布是为了推送基于 Chromium 的新浏览器，来取代旧版 Edge 浏览器，但更新安装后阻碍了一些笔记本电脑和台式机的性能，尤其是在启动过程中。

在同一个论坛帖子中，一位微软版主终于证实，微软 Edge 团队目前正在调查这个问题，当知道更多情况后会向大家汇报。

微软还要求用户通过反馈中心提交报告，这应该有助于公司的调查。

通常情况下，你可以通过简单地从控制面板卸载更新来解决 Windows 更新的问题。但在这种情况下，你不能这样做，因为 KB4559309 补丁卸载过程将失败。

正如一位用户指出的那样，当你安装 KB4559309 并升级到新版本的 Windows 10 时，KB4559309 将不会在控制面板中被列为已安装，因为日志被清除。

如果你在应用此补丁后发现性能问题，你需要使用系统还原功能并恢复更新。

如何防止安装 Windows 10 KB4559309？

如果你还没有安装更新，可以通过手动下载基于 Chromium 的 Edge 浏览器来轻松防止 Windows 10 KB4559309 补丁更新。

当 Windows 10 检测到系统已存在新的 Microsoft Edge 浏览器时，它会自动阻止违规更新安装到你的设备上。