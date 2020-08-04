诺基亚 C3 正式登陆中国市场：独特侧面 “随心键”，售价 699 元

IT之家 8 月 4 日消息 HMD Global 今天在中国市场推出全新智能手机——Nokia C3。手机侧面设有独特的 “随心键”，支持一键直达支付和身体检测，今天开启预售，8 月 13 日正式开售。

Nokia C3 机身左侧设有 “随心键”，支持长按和双击两种手势操作。默认状态下，双击 “随心键”，即可一键直达原本需要五步操作才能打开的微信支付界面，配合后置指纹，轻松实现 “一键随心付”；长按 “随心键”可激活 “身体检测”功能，提供血压、血氧、血液黏度等五项身体数据检测；此外，用户还可以针对双击或长按两种操作，自定义选择需要快速进入的应用程序。左侧电源键，连按五次后，开启紧急呼叫功能，可快速拨打 110、119 或者 120。

官方称，Nokia C3 手机在实验室中经历了成千上万次的测试，确保坚固耐用。同时，Nokia C3 整机十年无污染，甚至每一颗螺丝都是环保的，通过了十年环保可回收和绿色产品认证，共同保护地球生态。此外，Nokia C3 提供只换不修的售后服务。自购买起的 12 个月内，只要手机符合国家三包规定，出现非人为损坏，并得到售后确认，可享受直接更换手机的服务。

Nokia C3配备5.99英寸IPS屏幕，分辨率1440x720，背部采用聚碳酸酯外壳，3040mAh电池可拆换。

Nokia C3 搭载了原生安卓 10 系统，全新深色模式，自动切换应用背景色；同时，为中国消费者带来手机管家、换机助手等实用本地化功能。手机采用展锐 8 核心处理器。

Nokia C3 提供前置 500 万像素自拍美颜相机和 800 万像素 HDR 相机。同时支持全景、延时和高清视频录制。

IT之家了解到，Nokia C3 提供北欧蓝和沙金两种配色，3GB+32GB 售价为 699 元，8 月 4 日 10 点开启预售，8 月 13 日正式开售。