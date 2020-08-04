iQOO 5 系列官宣 8 月 17 日发布，量产首发 120W 快充

IT之家 8 月 4 日消息 iQOO 手机官微今天宣布，将于 8 月 17 日 14:30 举行 iQOO 5 系列新品发布会。

据此前消息，iQOO5 系列将分为三个版本，其中 iQOO 5 Pro + 将配备 120W 快充以及 120hz 的曲面屏。

在 ChinaJoy 活动现场，iQOO 演示了 120W 超快闪充技术，该快充技术可在 5 分钟充入 50% 电量（4000mAh 容量），15 分钟充满整个电池，展示机也显示 iQOO 5 系列采用的是双曲面柔性屏。

据官方资料，120W 超快闪充采用 20V/6 输入功率组合，工程师经过大量分析和调研后，综合弯折、携带等日常行为，认为在充电线上通过 6A 左右电流，能提供比较舒适的综合体验。关于降压，iQOO 引入了两个关键环节：通过双半压电荷泵完成 20V/6A 到 10V/12A 的电压电流转换；再将传统的单电池升级为双电芯电池组，通过串联降压的原理将 10V/12A，最终转化为（5V/12A）×2，最终实现 15 分钟充至 100%，并在整个过程中完成了多项业内突破。

IT之家了解到，充电安全方面是用户和消费者最关心的点，为此，iQOO 还委托德国莱茵 TÜV 对 120W 超快闪充进行了安全快充认证——并成为首个通过认证的 120W 快充方案。