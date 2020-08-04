AMD 估值远超英特尔？美国分析师：更多高管应该学习《孙子兵法》

北京时间 8 月 3 日消息，目前在芯片市场上，AMD 是市场宠儿，而英特尔则处于不利地位，主要是因为它无法执行 AMD 能够分门别类实施的先进制造工艺。尽管英特尔仍然是实力更强、盈利能力更强的公司，但其估值因此遭受重创。本文针对两家企业眼下的经营状态和未来发展进行分析。



AMD 的优势在于，该公司近 10 年来一直拥有稳定的管理层，而英特尔则一直在经历重大变革，造成如此局面的主要原因在于英特尔先前做出了一些令外界质疑的决定。

后来，英特尔引进了鲍勃 · 斯旺 (Bob Swan)担任 CEO，他一直在系统地纠正英特尔在管理和组织方面的问题。此外，英特尔还在董事会增加了一位技术专家领域的超级巨星迪昂 · 威斯勒（前惠普公司 CEO）。他曾经以解决一系问题而扭转惠普的颓势在业内闻名。值得一提的是，惠普当时面临的问题也正是当下英特尔所遭遇的。

英特尔的问题可以归结为两点：聚焦和领导力。

聚焦

首先从 “聚焦”开始。21 世纪初 AMD 遇到了一个如何聚焦的问题，当时该公司董事会认为尽管在这方面没有竞争力，AMD 还是应该在平板电脑和智能手机市场赶超其他对手。

AMD 的技术是性能导向型，而不是移动导向型。这种分散焦点的战略使 AMD 很难执行，直到 AMD 重新聚焦于其核心市场，它才再次成为市场上的一支真正的力量。

英特尔的转折点在晚些时候才显现。当时它试图与苹果合作，将高通挤出市场。这是一个大胆的举动，但也是相当愚蠢的一个决定，因为苹果公司对合作伙伴的态度非常强硬，有时当合作伙伴退出市场时，其所持有的技术却落入了苹果的口袋里。

英特尔的遭遇几乎复制了这一幕。苹果最终凭借自身的技术而终结了同英特尔的合作，而后者被迫重新专注于自己最擅长的领域。尽管如此，这一努力让英特尔花费了近十年的时间，这相当于把进步的机会拱手让给了 AMD。AMD 由此也成为一个信誉度更高的竞争者。

再来看领导力的问题。这个决定之所以存在这样那样的错误，是因为挑战高通的计划理应由一位高通问题专家来领导，而不是以前在该领域表现不佳的人。

英特尔忘记了自己是谁，虽然目前的管理层正在让企业回到正轨，但要纠正这个错误还需要一段时间。

大规模裁员

裁员的做法其实并不讨好，主要是因为裁员不像做手术那样精确。换句话说，裁员就好比让医生用斧头来做手术一样，附带的伤害往往会远远超过可能带来的好处。大规模裁员会破坏工作团队，让留下来的人更难共事，也会大大降低员工对雇主的忠诚度。

我个人第一次经历大规模裁员是在 IBM，在裁员的第二天我们发现自己失去了生产最受欢迎的产品的能力。即使试图从绩效指标上裁员，这些指标通常也不能展示一个表现不佳的员工可能给团队带来的独特好处。

那些看起来像累赘的人往往是团队中的社交成员，他们将团队团结在一起帮助缓解争端。另一方面，他们往往不会进步，因此他们过去的错误历史可以帮助团队在未来避免类似的错误发生。

孙子在《孙子兵法》中写道：“知己知彼，百战不殆。如果你只了解你自己而不了解你的敌人，在你取得胜利的同时也会遭遇失败。如果你既不了解敌人又不了解自己，你只能一直品尝失败的苦果。”

当企业缺乏专注力并进行大规模裁员时，企业主已经无法知道自己的真正实力，他们只知道其已经被大幅削减。英特尔之前的管理层正是属于那个既不了解自己也不了解敌人的群体。

相比之下，AMD 的管理层则保持聚焦性，并清楚地了解他们的对手英特尔。或许这里的教训是，更多的高管应该好好学习《孙子兵法》。

也许解决了聚焦和领导力的问题，英特尔才可以真正的傲立于 AMD 乃至其他同行企业的面前。

本文作者罗波 · 恩德尔是 Enderle 集团负责人，他也是一位在美国国内人尽皆知的分析师。