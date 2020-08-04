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Doogee N20 Pro 新机发布：Helio P60+6GB 内存，促销价仅 760 元

2020/8/4 13:40:25 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 4 日消息 Doogee 推出了一款新的经济型智能手机 N20 Pro，该机采用联发科 Helio P60 处理器，搭配 6GB 内存和 128GB 存储空间。

Doogee N20 Pro 采用一块 6.3 英寸的水滴屏幕，搭载 1600 万像素自拍摄像头。屏幕为 LCD 面板，分辨率为 Full HD+，高于通常这个价位手机的 HD + 分辨率。

Doogee N20 Pro 采用了 1600 万像素的主摄像头，搭配 800 万像素的超广角摄像头，还有两个 200 万像素的传感器，分别用于微距拍摄和人像模式拍摄。还有配备了双 LED 闪光灯，以及后置指纹识别，内置 4400 毫安时的电池。

IT之家了解到，Doogee N20 Pro 有黑色、紫色、梦幻森林灰三种颜色，Doogee 通过其在线商店和 AliExpress 在全球销售 N20 Pro，该机售价 170 美元（约 1186 元），8 月 10 日或 11 日下单的用户将可以以 120 美元的价格订购 N20 Pro，使用代码 “N20Pro10”还可以再减 10 美元，所以花 110 美元（约 760 元）就能买到该机，该优惠券代码仅限 2000 次兑换。

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关键词：Doogee

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