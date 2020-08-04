联想推出 ThinkVision P 系列旗舰显示器：四边窄边框，USB-C 一线连

IT之家 8 月 4 日消息 根据联想 ThinkVision 官方微博的消息，ThinkVision P 系列旗舰显示器 8 月 18 日预售。新系列显示器采用了四边窄边框设计，支持 USB-C 一线连。

IT之家曾报道，7 月初，联想发布了三款商用办公显示器：ThinkVision P32p-20、ThinkVision P27H-20 和 ThinkVision T34w-20。

其中 ThinkVision P27H-20 是一款 27 英寸屏，为专业人士设计，四边窄边框，提供 QHD（2560 x 1440）分辨率，亮度 350 cd/㎡，覆盖 99%sRGB、99&BT.709、85% DCI-P3 色域，ΔE<2，支持 Smart Power 技术。该显示器内置两个 1W 扬声器，配备一个支持 DP1.2Alt 模式的 USB Type-C 接口、一个 HDMI1.4、一个 DP1.2 输入、一个 DP1.2 输出、四个 USB3.1 Gen 2、一个音频输出接口以及一个以太网接口，USB-C 最高支持 90W 供电。此外，该显示器还支持高低调节、前后倾斜以及横屏旋转等，集成耳机支架，支持 VESA 壁挂，通过 T+V 眼舒适认证，整机尺寸 596.74 x 335.66 毫米，售价为 469 美元（约合人民币 3274 元）。