收购 TikTok，微软要重回 C 端？

45 天期限已进入倒计时，TikTok 将走向何方仍未最终确定，目前最大可能是被微软收购。

8 月 3 日，微软发布声明，确认正在与字节跳动就收购 TikTok 进行谈判，并称这笔交易将在 9 月 15 日前结束。同日，字节跳动创始人张一鸣也在内部信中称，公司将尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案，并确保 TikTok 能继续服务美国用户。

不过在 8 月 4 日晚间，外媒报道称，谷歌、Facebook 曾对 Tiktok 表现出兴趣，苹果也对收购 TikTok 表示了极大的兴趣，但随后苹果发言人回应媒体称目前没有收购 TikTok 的讨论，对此也不感兴趣。众多虚实的消息使得 TikTok 未来的走向更加扑朔迷离。

但相较其它美国科技巨头，微软在资本实力、收购动力、政府监管等方面更具优势，只是这项交易谈判绝不容易，微软能否最终拿下 TikTok 仍存变数。若微软收购完成，这将成为其近年来又一笔巨额交易，亦是其发力社交领域、加码消费者业务的重要动作。未能抓住移动互联网时代红利的微软能否借此重塑 C 端的影响力？

微软能否完成收购？

在过去的 5 天内，TikTok 的命运不停翻转。在 7 月 31 日美国总统特朗普称将在美国禁用 TikTok 后，传出微软洽谈收购 TikTok 在美业务的消息，但因特朗普反对由美国公司收购 TikTok 美国业务，微软暂停有关收购。同时有媒体报道称，相比出售给微软，字节跳动创始人张一鸣及其他投资人更倾向于将 TikTok 分拆独立。

然而，随后微软在 8 月 3 日发布官方声明称，在公司 CEO 萨提亚 · 纳德拉 （Satya Nadella）与美国总统特朗普进行对话沟通后，微软将推进与 TikTok 母公司字节跳动的讨论，并将在 9 月 15 日前完成交易。声明透露，微软将收购 TikTok 在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰的业务，使得微软在这些市场拥有并运营 TikTok。

特朗普也在 8 月 4 日首次松口不再封杀 TikTok：“除非微软或美国其他公司能够购买 TikTok 并达成交易，否则 TikTok 将在 9 月 15 日被强制关闭美国业务。”

他还提出了另一项新要求，交易所得的一部分要上缴美国国库。“这笔资金的很大一部分将进入美国财政部，因为我们正在使这项交易成为可能。”特朗普解释称。但这项要求被指 “并没有反垄断法的法律基础”。

不过，8 月 4 日晚间，福克斯报道称，谷歌、Facebook 过去曾对 Tiktok 表现出兴趣。Axios 援引多名非苹果内部人士称，苹果也对收购 TikTok 表示了极大的兴趣。但苹果发言人回应 Axios 称，目前没有关于收购 TikTok 的讨论，公司也不感兴趣。

TikTok 最终命运的期限已定，但走向依旧扑朔迷离。历经曲折过后，目前 Tiktok 有关交易尚未有更多实质性进展。外媒报道显示，字节跳动和微软关于此次交易的价格、条款、支付方式以及技术共享或资产转移等具体细节尚未达成共识。

市场观点认为，此次交易关于 TikTok 的估值将会是谈判难点。微软最大股东及前 CEO 史蒂夫 · 鲍尔默（Steve Ballmer）在接受采访时便提到，收购 TikTok 对微软来说是一个令人兴奋的提议，很明显这取决于价格。

鉴于 TikTok 在全球越来越受欢迎，尤其是受到年轻人和大 V 的青睐，它的价值可能达到数百亿美元。此前有报道称，美国泛大西洋投资集团和红杉资本曾也向字节跳动发出竞购，其在投资提案中给予 TikTok 约 500 亿美元的估值，相当于其预计今年营收的 50 倍。但市场人士认为，相较于 Facebook 超过 7000 亿美元的市值，TikTok 若保持发展将有更大潜力。

然而在时间有限的情况下，TikTok 总体估值是否会遭到打压值得关注，而微软意向收购的美国、加拿大、澳大利亚、新西兰的业务又该如何作价，同时如何卖也是个问题，关乎 TikTok 发展的核心算法、知识产权等核心技术资产是否会被打包出售也需作出权衡。

此外，最终方案是否能够让特朗普和白宫方面满意仍存在变数，其反复无常的态度将平添更多不确定性。而微软似乎也想给特朗普吃下定心丸，其在此前的声明中表示，充分认识到解决总统关切的重要性，将致力于在进行彻底安全审查，为包括财政部在内的美国政府提供适当经济效益的前提下收购 TikTok。

同时，在完成收购后，微软称将以 TikTok 用户目前喜爱的体验为基础，同时增加世界一流的安全、隐私、数字安全保护，确保 TikTok 向用户保持透明度，并在这些国家受到政府的适当安全监督。

对于如何确保美国数据安全，微软表示，将确保所有 TikTok 美国用户的私人数据被转移到美国，并在美国保留。对于目前在美国以外存储或者备份的任何数据，微软将确保这些数据在转移到美国后将从美国以外的服务器上删除。

这是微软首次就收购 TikTok 事项发布声明，且表示在讨论取得最终结果之前，将不再提供进一步的更新。微软的这些表态能否最终落地，从而取得特朗普的欢心还有待观察。

字节跳动方面称也仍未确定最后方案。张一鸣在 8 月 3 日的内部信中表示，还没有完全决定最后的解决方案，不放弃探索任何可能性，外界对 TikTok 的关注和传言，可能还会持续一段时间。实际上确实如此，进入倒计时的 TikTok 何去何从依然没有确定的答案。

为什么会是微软？

目前，TikTok 公开的收购方除了此前爆出的美国泛大西洋投资集团和红杉资本外，美国互联网巨头中出现了微软、谷歌、Facebook 和苹果四家公司，其中微软还在此前的声明中称，可能会邀请其他美国投资者以少数股份持有者的形式参与这笔收购。

不过，目前市场较多的预测是微软或会是最后的 “赢家”。那么，为什么会是微软？

外界认为，苹果、亚马逊、谷歌、Facebook 等美国科技巨头都符合 TikTok 潜在收购者的身份。不过，微软具备的一项优势在于其在反垄断和数据保护等方面，面临的批评和监管要比同行少很多，主导美国互联网市场的苹果、亚马逊、谷歌、Facebook 近期则正因垄断问题而受到美国监管机构的审查。

美国社交媒体霸主 Facebook 先后收购 Instagram、Whatspp，就被认为是在社交媒体领域构成垄断。但在上周美国四大巨头的听证会上，这四家公司 CEO 对关键问题进行否认，亦反复强调公司未有垄断地位。

值得注意的是，这四家公司旗下均有与 TikTok 类似的竞争业务。如 Facebook 的社交媒体业务，苹果的流媒体业务，亚马逊和谷歌的互联网广告业务，谷歌和 Facebook 甚至已经在模仿 TikTok 的部分功能。今年 6 月，谷歌的 YouTube 开始测试 15 秒视频，功能类似 TikTok，Facebook 的 Instagram 也于 7 月宣布其仿制 TikTok 的功能正式推向全球市场。

若是由这些巨头出面收购 TikTok，无疑将令巨头垄断进一步加剧，不利于美国互联网市场的竞争。相较之下，主营企业服务与云服务的微软，与 TikTok 的业务相似性更小，也因此更有可能被美国政府同意收购。此前微软 CEO 与特朗普通话后得以继续推进 TikTok，一定程度上显示其得到了信任。

外媒评论也认为，与另外几家美国互联网巨头相比，微软收购 TikTok 面临的监管障碍会更少。但有分析人士称，收购 TikTok 这笔潜在的交易，可能重新引发监管部门对微软的审查。

此外，微软拥有最为充裕的现金流，也使其具备完成收购的条件。财报显示，截止今年上半年末，微软账面拥有 1360 亿美元现金和可转换为现金的流动性投资，均高于另外 4 家互联网巨头。

从字节跳动的角度来看，TikTok 是美国现在唯一能够与市场上占主导地位的社交媒体平台相抗衡的应用软件，其也更愿意选择相对友好，未来不会与 TikTok 存在直接竞争的收购方，从而获得更多的谈判筹码和报价。而与被字节跳动直接点名抄袭与抹黑且存在直接竞争的 Facebook 等美国互联网巨头相比，微软更容易得到认可。

媒体报道显示，微软可能是字节跳动最先接触的美国公司，大约早在一个月前，微软与 Tiktok 的谈判已开始，当时特朗普政府似乎正在推进一项中资撤离 Tiktok 的决定。就在那时，字节跳动接触了微软高管，说他们考虑出售其美国业务。

还有一个细节显示，字节跳动创始人张一鸣曾在 2008 年入职微软，但很快因不适应大公司文化迅速离开。他和微软创始人比尔 · 盖茨也曾有过交集，二人曾在 2015 年在中美互联网论坛上同席而坐，并一起讨论过操作系统的未来。在进退维艰的时刻，张一鸣或许想到了他的老东家。

微软能否重回 C 端？

但对于收购 TikTok 这样估值数百亿美元的公司来说，收购方不仅需要实力和认可度，更重要的还要有足够的动力。DCCI 互联网研究院院长刘兴亮对搜狐科技直言，微软需要 TikTok，因为社交是微软一直想做也一直在尝试的领域。

近些年，微软愈加向企业商业软件和服务发展，一定程度带领其获得重生，也加深了外界 To B 的形象。2020 财年第四季度，微软的生产力和业务流程业务（Office、LinkedIn、Dynamics 商业解决方案）以及智能云业务（服务器产品、企业和云服务）两大核心业务营收合计占比达到 66%，超过预期的业绩也使得其股价持续上涨。

与此同时，微软还在不断削减在消费者业务上的巨额投入，先后放弃音乐服务、可穿戴设备以及流媒体服务等业务，还关闭了 AI 语音助手 Cortana 个人业务。但实际上，微软在面向消费者的社交、设备和应用等业务曾有多个大手笔布局，只不过走得跌跌撞撞，在苹果、Facebook 等巨头的挤压下显得存在感不高。

微软对社交领域的领域布局始于上世纪末 MSN 的诞生，初期风头一时无两，但高速增长之后很快陷入停滞，微软最终将 MSN 在 2013 年关闭，2011 年作价 85 亿美元收购的即时通讯产品 Skype 取而代之，但此后由于失误不断，Skype 也逐渐被边缘化。虽然微软此前称，疫情期间 Skype 每天活跃用户达到 4000 万人，出现大幅增长，但仍不敌 WhatsApp 等应用。

随着社交媒体在 2010 年后迎来爆发，除了收购，微软还启动了 Socl 项目，希望与 Facebook 竞争，但也在 2017 年落得关闭下场。微软在 2009 年推出的搜索引擎必应，直到 2015 年三季度才实现盈利，迄今为止依旧也未能撼动谷歌分毫，其在 2020 财年第四季度的搜索广告收入更是下降 18%。此外，微软在 2016 年还以 262 亿美元收购了职业社交网站领英（LinkedIn），是微软目前在社交领域相对有存在感的业务。

消费者设备方面，微软曾在 2013 年以 70 多亿美元收购诺基亚手机业务，然而就在半年后，新上任的纳德拉推翻了前任 CEO 鲍尔默提出的 “设备与服务”战略，将重点放在 “移动与云” “设备”被抛弃。2015 年，微软宣布对诺基亚业务减记 76 亿美元，裁员 7800 人，标志着这次消费者业务布局正式失败。

今年 6 月份，微软还宣布永久关闭所有零售商店，将专注于数字零售业务，而微软放弃 Surface 硬件业务的传言也一度甚嚣尘上。同时，微软还关停旗下的游戏直播平台 Mixer，原因是这个平台的用户数量无法与 YouTube Gaming 和 Twitch 平台相匹敌，而这距其运营不到四年。

目前微软在消费者业务方面为数不多的亮点是其以 Xbox 为核心的游戏业务。微软首席财务官艾米 · 胡德 (Amy Hood)此前透露，微软的游戏软件和订阅业务已突破每年 100 亿美元的门槛，但相较 2020 财年营收占比不到 7%。受疫情期间家庭娱乐产品利好，微软在 2020 财年第四季度以 Xbox 内容及服务收入为主的游戏业务营收同比增长超 60%，达到 13 亿美元，但占比也仅有 3%。

屡试屡败，被指缺乏社交基因而错过移动互联网时代红利的微软，如若收购 TikTok 这样一个主打短视频且极具吸引力的移动社交产品，无疑又是其向 To C（社交）方向的一次大胆拓展。最近两年，TikTok 是美国用户增速最快的社交媒体，目前全球下载量超过 20 亿，在美下载量超过 1 亿。Sensor Tower 数据显示，2020 年 6 月，TikTok 在非游戏类应用下载量榜单中再次登顶，而 Facebook 及旗下的 WhatsApp 和 Instagram 分别为 3-5 名。

若微软拿下 TikTok，或将帮助其更有底气与 Facebook 等社交巨头掰手腕。华尔街日报称，一旦微软拥有 TikTok，并且获得收益，微软可能将被 YouTube 和 Facebook 视为最大的竞争对手，这可能是微软对未来的最大野心。

同时，此次收购有望与微软现有业务形成协同。刘兴亮也表示，在现在这样一个短视频的新型风口，微软如果收购 TikTok 能够受到能多年轻人的喜欢，和现有业务的结合也是有可能的，腾讯就是一个社交和游戏结合得非常好的例子。

具体来看，微软能够以其必应搜索引擎为依托，可以在 Xbox 游戏机和云服务上交叉推广 TikTok 的社交媒体视频功能，同时也可以借助 TikTok 提高微软 Surface、Xbox 等产品的曝光度，吸引更多潜在用户。史蒂夫 · 鲍尔默说，不断尝试新事物，才能建立新业务，这次收购可以真正扩大微软消费者基础。

不过，也有市场声音并不看好微软这一步 “险棋”，其并没有运营和管理类似 TikTok 社交产品的经验，本身也不具有面向海量用户体验的算法优势，同时收购后的公司往往会出现调整，这对微软来说都将是挑战。

接下来的 45 天，将是 TikTok 的关键期。这或许也是微软重塑 C 端影响力的一次重要机会，这次它能否抓住？