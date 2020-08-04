美国 TikTok 网红转战其他平台，遗憾没有完美替代品

8 月 4 日晚间消息，由于 TikTok 的未来充满不确定性，该平台上一些顶级创作者已经开始向其他平台转移，如 Instagram、Triller 和 Byte 等，但这并不是一个令人满意的解决方案，因为 TikTok 有着不可替代的一面。

上周三，美国国会针对包括 Facebook 在内的四大科技公司举行听证会，主要担心他们在社交媒体等领域日益强大的统治地位。但数日后，美国政府就向 Facebook 赠送了一份大礼。

上周晚些时候，美国总统特朗普表示，计划关闭 Facebook 最令人畏惧的挑战者：短视频分享应用 TikTok。特朗普的这一声明在用户中引发了恐慌，因为他们使用的数字服务可能很快被取消，或者被微软收购。

这也让许多受欢迎的 “TikToker”（内容创作者、意见领袖）争先恐后地将自己的创作转移到 Facebook 旗下的竞争平台 Instagram 上。

Instagram 非完美替代品

对此，TikTok 创作者麦克斯 · 博蒙特（Max Beaumont）表示，转向 Instagram 并不是一个令人满意的解决方案。博蒙特在 TikTok 上用有关饮食和护肤的视频记录了自己的自我提升之旅。

他说，TikTok 从根本上说已经成为 “与世隔绝”的一代人的一种逃避方式，尤其是在真正需要 TikTok 的时候。博蒙特还称：“在 TikTok 平台上拥有一大批追随者，并不意味着他们也会转移到 YouTube、Instagram 或其他一些平台上。”

博蒙特与其他拥有数十万或数百万粉丝的创作者，共同签署了一封公开信，要求特朗普让 TikTok 继续存在。

微软上周日表示，其目标是在 9 月 15 日之前完成收购 TikTok 交易，包括 TikTok 在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。

而特朗普周一表示，如果微软成功收购 TikTok 美国业务，则应向美国财政部支付一笔巨款。

TikTok 母公司字节跳动周日表示，TikTok 严格遵守当地法律，一直面临着复杂而难以想象的困难，包括 Facebook 的 “抄袭和诽谤”。

用户的留恋与抗议

在过去的数日里，TikTok 的粉丝们在应用程序（App）上表达着对该平台的恋恋不舍，就像哀悼失去的一位好友，并抗议特朗普的决定，许多年轻用户认为这是对个人的冒犯。

一怒之下，TikTok 的粉丝们还发起了 “拯救 TikTok”（#SaveTiktok）的 Twitter 话题，如今浏览量已接近 10 亿次。

25 岁的布鲁克林 · 什鲁姆（Brooklynn Shrum）今年早些时候下载了 TikTok，他说：“TikTok 给了整整一代人一种话语权、一个平台和一种权力，这让很多人感到恐惧，包括特朗普总统。如果真的因为网络安全风险而禁止它，那是一回事；但如果不让一家美国公司收购它，那就是纯粹的政治。”

什鲁姆住在田纳西州纳什维尔（Nashville）郊外，他说，TikTok 为 LGBTQ（性少数群体）社区中的人提供了一个安全和友好的地方，让他们 “做自己，不加评判”。

咨询服务机构 Morning Consult Brand Intelligence）上个月进行的一项调查显示，近 60% 的 25 岁以下人群反对 TikTok 禁令。

用户和市场专家表示，TikTok 的部分吸引力在于其全球影响力，通过将用户的视频发布给世界各地的数十亿用户，推动用户成为网络明星。

市场研究公司 eMarketer 首席分析师黛布拉 · 阿霍 · 威廉姆森（Debra Aho Williamson）称：“不仅在美国，TikTok 在世界许多国家都有巨大的吸引力。把它分成几块，会给它的整体增长带来巨大的阻碍。”

赋予 Facebook 发展良机

许多 TikTok 用户为微软的潜在收购而欢呼，并将微软称为拯救其心爱的数字服务平台的 “白衣骑士”。

在 45 天之内起草一份美国政府、以及微软和 TikTok 都能接受的协议，目前还不确定这笔交易最终能否敲定。

与此同时，这种分心（TikTok）赋予了 Facebook 在短视频领域取得进展的绝佳机会。一直以来，Facebook 在这一领域举步维艰。上个月，Facebook 关闭了名为 “Lasso”的 TikTok 模仿应用。

但去年 11 月，Facebook 旗下 Instagram 率先在巴西推出了类似的短视频应用 Reels。上个月有报道称，Facebook 将在美国和其他 50 多个国家推出 Instagram Reels，从而向 TikTok 发起挑战。

由于 TikTok 未来的不确定性，一些顶级的创作者显然不会坐以待毙。除了在 Instagram 上吸引粉丝外，他们还转向新兴的短视频应用程序，如 Triller 和 Byte。

营销公司 The Network Effect 联合创始人布莱恩 · 曼德勒（Brian Mandler）称：“他们正在做最坏的准备，这让他们看到了其他正在获得吸引力的新兴平台。”