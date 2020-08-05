Redmi K30 至尊纪念版曝光，8 月 11 日和小米 10 至尊纪念版同台竞技

IT之家 8 月 5 日消息 小米手机今天早些时候宣布小米 10“至尊纪念版”将于 8 月 11 日 19 : 30 发布，也就是在小米十周年雷军公开演讲过程中发布，现在看来届时还有另外一款新机也会一同发布。

据 @数码闲聊站 放出京东页面的截图显示，Redmi K30 至尊纪念版也将于 8 月 11 日 1 9 : 3 0 发布，预计近日 Redmi 官方会公布此消息。

小米官方称，小米 10“至尊纪念版” “献给时光、献给成长、献给亿万米粉的期待。献给你，献给我们共同的十年，一往无前！”

IT之家了解到，之前有所谓的 “Redmi K30 Ultra”新机入网工信部，该机正面无任何开孔，背部依旧采用了圆形 “浴霸”后置四摄方案。工信部信息显示 Redmi K30 Ultra 将采用 6.67 英寸 2400×1080 分辨率 AMOLED 屏幕，搭载 2.6GHz 主频 CPU 并辅以 8GB RAM+128GB ROM、6GB RAM+128GB ROM、8GB RAM + 512GB ROM；采用 64MP 摄像头，机身尺寸为 163.3×75.4×9.1mm，重 213 克。据 XDA 方面报道称，Redmi K30 Ultra 或搭载联发科处理器。