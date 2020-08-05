消息称腾讯推动虎牙和斗鱼合并，将打造百亿美元游戏直播巨头

据知情人士，腾讯控股正在推动讨论合并中国最大的游戏流媒体平台 -- 虎牙和斗鱼，这笔交易将使它在规模 34 亿美元的这个市场上独领风骚。

因讨论没有公开而要求匿名的知情人士说，这家中国社交媒体巨头过去数月与这两家公司在讨论合并事项，尽管细节尚未敲定。腾讯持有虎牙 37% 的股份和斗鱼 38% 的股份。其中一人说，腾讯寻求成为合并后实体的最大股东。

这项交易若能成行，将打造一个拥有超过 3 亿用户、总市值达 100 亿美元的直播巨头，巩固腾讯在中国游戏和社交媒体领域的领先地位。面对来自字节跳动及其快速增长的众多应用程序对于广告日益强劲的竞争，这家微信运营商将能够运营一个类似于亚马逊旗下 Twitch 的高盈利服务。知情人士说，虎牙和斗鱼将保持各自的平台和品牌，同时与腾讯自己的电竞网站 eGame 更加紧密合作。

“作为两个平台的主要股东腾讯将受益，因为合并之后将消除二者之间不必要的竞争，”彭博行业研究分析师 Vey-Sern Ling 表示。“规模扩大也将有助于推动成本协同效应和抵挡新生的竞争者。”

腾讯在香港股市上涨 1.6%。腾讯和斗鱼各自的代表不予评论，虎牙的发言人没有回应寻求评论的请求。

据艾瑞咨询的数据，中国的游戏直播市场估计今年创造 236 亿元人民币（34 亿美元）的收入。

今年 4 月 ，腾讯以约 2.6 亿美元的价格从欢聚集团手中收购了虎牙的更多股份，将其在该平台的投票权提高到 50% 以上。在 3 月的财报电话会议上当被问及与虎牙合并的可能性时，斗鱼创始人兼首席执行官陈少杰告诉分析师，“我们相信那是腾讯的愿景”。