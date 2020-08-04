中国电信与腾讯联合推出 “游戏宽带”：不需新办宽带，完全独立通道

IT之家 8 月 4 日消息 据中国电信官微消息，近日，中国电信上海公司与腾讯公司联合开发的 “游戏宽带”，开始面向部分区局的 SDN 网关用户开放体验活动，为用户提供下载和更新游戏的独享通道带宽保障，并支持多款游戏加速。“游戏宽带”用户下载和更新游戏更快，游戏时延更低，可以酣畅淋漓玩游戏。

官方称，此次中国电信上海公司和腾讯联合推出的 “游戏宽带”，确切说是游戏应用保障可选包，用户不需要新办一根宽带。家中使用了 SDN 智能网关的上海电信宽带用户，在办理了这款 “包包”之后，就能在下载游戏、更新游戏时走在 “独享通道”上，并支持多款游戏加速。

换而言之，“游戏宽带”开通后，会在用户家中原有宽带的基础上，额外增加一条游戏专属网络保障服务通道。当用户下载、更新市面主流游戏应用时，这条游戏通道能保证游戏应用带宽不受原普通基础宽带上其他应用影响，为上下行流量提供双向 QoS 保障。办理了游戏应用保障可选包后，不管用户家中使用的是 50M、100M 或是 200M 宽带，都不会对游戏体验造成影响，因为游戏业务是处于独立通道上的。

“游戏宽带”为游戏业务提供专属通道，使得游戏下载和更新时可以更加快速，而且用户还可以享受腾讯的游戏加速器权益，支持目前市面上绝大部分游戏，包括《绝地求生》《王者荣耀》《和平精英》《穿越火线》等，不仅支持端游，还支持手游。

IT之家了解到，“游戏宽带”是中国电信集团内首个具备云网超宽带能力保障的产品，在实现精细化管理宽带网络的同时，进一步探索运营商与互联网公司的合作模式，是构建新的技术和合作能力的一次转型尝试。不久之后，云 VR、家庭云等高带宽应用也会像 “游戏宽带”一样，走在独立通道上。