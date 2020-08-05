华为回应 201 万年薪毕业生：已入职两个月 ，工作内容聚焦云与智能计算

8 月 5 日消息，华为表示，“天才少年”张霁已入职两个多月，主要工作内容聚焦云与智能计算。

在华为看来，云计算是新兴业务，人工智能也处于上升曲线，整体市场增长较为可观。加上时刻变化的市场环境，这个业务被华为规划为未来的新增长点。所以，在云业务的人才储备上，华为不惜花大价钱面向全球招人。今年年初，华为内部业务调整，云与智能计算成为继运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 外，华为的第四大 BG。

今年以来，华为至少已经招募了四位 “天才少年”，分别是来自华中科技大学武汉光电国家研究中心两位博士生张霁和姚婷，以及来自西安交通大学钱学森学院的两名本科生。其中，张霁拿到的是华为“天才少年”最高一档薪资（182 万～201 万元人民币 / 年）。

据悉，华为创始人任正非 2019 年 6 月 20 号就在内部高级管理人员会议上宣布，当年要从全世界招收 20 到 30 名天才少年，组成华为系少年班，并且在今年扩招至 200 到 300 名。

上月，华为对外发布了 “+ 智能，见未来，华为云面向全球招募天才少年”的消息，5 + 倍的薪酬随即引发热议。目前，共有四名 “天才少年”进入华为工作。

从招聘页面来看，对于 “天才少年”的挑选标准华为并没有具体说明，在工作内容上则明确要求：敢挑战世界级难题、在计算机 / 软件 / 数学等领域专业精深并有建树。此外，加分项有重量级科研成果、国际顶尖赛事获奖等。

另据一些公开信息显示，华为 “天才少年”的招聘标准非常严格，一般需要经历七轮左右流程：简历筛选、笔试、初次面试、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR 面试。在每一环节中，都会经过严格的考核和筛选，因此也会遇到很多挑战和阻碍，任何一个环节出现问题或表现不佳都有可能失败，难度非常大。

至于华为的薪酬问题，属于商业机密自然不会对外公布。通常，华为员工的薪酬架构主要分为两部分：工资 + 分红。对于像 “天才少年”这样有出众能力的人，定级、工资分红起步也就自然高于日常招人标准。