华为 “天才美少女”姚婷回应：工资不代表什么，我也并没有觉得自己怎么样

IT之家8月5日消息 据红网今日报道，华为 “天才少年”之一的姚婷今日向媒体回应，156 万的年薪现在还没有具体打算，但肯定还是改善生活，让家人生活好一点。

同时，她也不认为 156 万元的工资能代表什么，“156 万放在房价都要 10 万一平的深圳市来说，感觉也很难做些什么。”

此外，她还表示，“我并不觉得自己有什么值得宣传的点。因为在我的领域优秀的人特别多，所以我也并没有觉得自己怎么样。”

面对公众平台上铺天盖地的赞扬，姚婷表示：“我觉得一个人的成功是要看他创造了多少价值，并不是说我拿到了 156 万年薪我就成功了。人生不是在乎一城一池的得失。我现在即使被大多数人认为是巅峰，它也不一定就是一个巅峰”，“这种节点上的得失，都没有什么价值。如果能够真正创造出有价值的产品或科研成果那才是有价值的。”

IT之家了解到，任正非曾在华为公司 EMT（经营管理团队）内部的讲话提到，每年将从全世界招进 20-30 名“天才少年”。华为招募的“天才少年“最高年薪可达 201 万元。

截至目前，华为已招募了四位 “天才少年”，分别是来自华中科技大学武汉光电国家研究中心两位博士生张霁和姚婷，以及来自西安交通大学钱学森学院的两名本科生。

▲ 图源 潇湘晨报，下同