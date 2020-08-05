抄完了！Facebook 正式推出 TikTok 式短视频应用 Instagram Reel

8 月 5 日晚间消息，Facebook 今日在美国和其他 50 多个国家和地区推出了短视频应用 Instagram Reel，旨在向竞争对手 TikTok 发起挑战。

Facebook 此举正值微软计划收购 TikTok 之际。知情人士称，在白宫的压力下，TikTok 母公司 “字节跳动”已经同意剥离 TikTok 的部分业务。

分析人士称，此次 Facebook 大规模推出 Instagram Reel，将进一步加剧与 TikTok 之间的竞争。Instagram Reel 和 TikTok 两款应用非常相似，都渴望吸引美国的青少年用户，两家公司也都将彼此视为对手和威胁。

去年 11 月，Instagram 率先在巴西推出了 Reels，6 月份在法国和德国推出，随后又在印度上线。如今，Facebook 又将其拓展到美国和其他 50 多个国家和地区。

Instagram Reels 与 TikTok 高度相似，如允许用户制作和分享 15 秒的视频剪辑等。这些相似之处导致 TikTok CEO 凯文 · 梅耶尔（ Kevin Mayer）将 Reels 称作是 “山寨产品”。

梅耶尔说：“对于那些希望推出有竞争力的产品的公司，我们欢迎。在短视频应用 Lasso 失败后，Facebook 又推出了另一款山寨产品 Reels。”梅耶尔还表示，Facebook 对 TikTok 进行诽谤攻击，还把自己的行为伪装成爱国主义，旨在结束 TikTok 在美国市场的存在。

在周二与记者举行的视频电话会议上，Instagram 负责产品的副总裁维沙尔 · 沙阿（Vishal Shah）承认了这些相似之处，并表示 “产品的灵感来自各地”，包括 Facebook 的团队和更广泛的生态系统。

Instagram 还没有计划为用户提供广告或其他通过 Reels 赚钱的方式，尽管它已经招募了一些年轻的网络明星，如舞蹈家梅里克 · 汉娜（Merrick Hanna）和音乐家蒂亚兹（Tiagz）等。但沙阿表示，该公司向创作者支付了制作成本。

营销机构 Virus Nation CEO 乔 · 加格里泽（Joe Gagliese）认为，Facebook 此次拓展 Instagram Reel 对 TikTok 是一个巨大的威胁。而且，Facebook 此时做出这样的决定，在很大程度上也是因为 TikTok 正处于 “动荡”之际。

昨日已经有报道称，由于 TikTok 的未来充满不确定性，该平台上一些顶级创作者已经开始向其他平台转移，如 Instagram、Triller 和 Byte 等。