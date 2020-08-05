比尔 · 盖茨：我从女儿那里了解到 TikTok，不知为何被封杀

IT之家 8 月 5 日消息 微软正在洽谈收购短视频应用 TikTok 的美国业务，其联合创始人比尔 · 盖茨近日在接受彭博社访谈中表示，微软已经在中国投入了大量资金，因此 TikTok 的美国数据将获得微软的安全保证。微软不会对 TikTok 采取任何 “敌意”行动。

盖茨表示，微软有来自世界各地的工程师，包括中国，微软谨慎对待数据承诺，并致力于全球建立牢固的关系，不会做出 “敌对”行为。

盖茨还称，自己并不是 TikTok 的目标受众，是从女儿那里了解到了 TikTok，以及她为什么要花时间在这上面。盖茨还称，“TikTok 通过创新创造了一些竞争，这很好。”

关于美国封杀 TikTok，盖茨非常隐晦地表示，这是根据什么法律呢？如果事情很清楚，那么在 3 个月、6 个月前人们进行投资时，他们就应该明白什么是被允许的，什么是不被允许的，“我不知道上周六发生了什么。”

盖茨还称，他目前专注基金会和疫情工作，以后可能会提一些建议，但其并非洽购 TikTok 的主要决策人。

IT之家了解到，比尔盖茨 3 月宣布离开微软董事会，不过仍然是公司其中一名大股东。他当时表示，将继续参与公司事务，并跟行政总裁纳德拉（Satya Nadella）紧密合作。