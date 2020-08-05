三星发布 Tab S7/Plus 平板：骁龙 865+120Hz 屏

IT之家 8 月 5 日消息 外媒 The Verge 现已率先发布了三星 Tab S7/Plus 平板。三星 Galaxy Tab S7 和 Tab S7 Plus 将在今年秋季发售，价格分别是 649.99 美元和 849.99 美元，有银色、黑色和青铜色三种颜色。

▲Galaxy Tab S7 和 Tab S7 Plus 尺寸对比 | The Verge

IT之家了解到，Tab S7 和 S7 Plus 都有可供选择的键盘保护套 (S7 为 199.99 美元，S7 Plus 为 229.99 美元)，让用户可以像使用传统笔记本电脑一样使用它们。这两款平板电脑的盒子里都装有三星的 S Pen 触控笔，触控笔通过磁力附着在平板电脑的背面并进行充电。

Tab S7 和 S7 Plus 最明显的区别在于尺寸，Tab S7 的显示屏为 11 英寸，而 Tab S7 Plus 的显示屏为 12.4 英寸。Plus 版本采用了 OLED 面板，而 Tab S7 则使用了 LCD 面板。为了获得流畅的视觉效果，这两款平板的屏幕都是 120Hz。屏幕宽高比为 16:10，这使得它们更适合观看视频。

Tab S7 Plus 支持屏幕指纹解锁，而 Tab S7 采用电源键指纹解锁。

配置方面，两款平板搭载了高通的 Snapdragon 865 Plus 处理器，内存为 6/8GB，闪存高达 256GB。两款机型都有 Wi-Fi 或蜂窝网络版本，支持毫米波和 sub- 6 5G 连接。两款有配以四喇叭音响系统和支持高达 45 瓦的 USB-C 充电。

Tab S7 系列搭载三星定制 OneUI 的安卓 10 系统，还支持三星的 DeX，当你使用键盘套时可提供一种更像桌面的体验。