上海 5G 进展显著：已建成 5G 室外基站超 2.5 万个、室内小站超 3.1 万个

8 月 6 日午间消息 上海已累计建成 5G 室外基站超 2.5 万个、室内小站超 3.1 万个，在网络建设、应用推广、核心人才等方面均取得了显著的进展，上海市经信委副主任张建明表示。



他在今日的 5“机”峰会上指出，国家高度重视 5G 网络部署，5G 作为 “新基建”之首，不仅为数据中心、人工智能和工业互联网等其他新型基础设施提供重要网络支撑，而且将大数据、云计算等前沿技术赋能各行各业，成为经济转型升级和持续增长的新引擎。

张建明介绍说，当前，上海通过聚焦基础设施、应用牵引、产业集聚，全力打响 “双千兆第一城”品牌。先后发布了 5G 网络建设和应用的实施意见、5G 产业发展和应用创新三年行动计划及推进新型基础设施建设行动方案，加快推进 5G 规模部署，提升 5G 产业链协同创新与集聚发展能力。

在网络建设方面，截至 7 月底，上海已累计建成 5G 室外基站超 2.5 万个，同时累计建成 5G 室内小站超 3.1 万个，预计到年底实现 5G 室外基站超 3 万个、室内小站超 5 万个。在重点区域，已经启动浦东、虹桥两大机场主要区域、297 个地铁的地下站厅站台的 5G 覆盖，计划于第三届进博会前完成；并将于年底完成南京东路、徐家汇、陆家嘴等上海十大商圈深度覆盖。

在应用推广方面，上海聚焦十大领域，明确 “十百千”目标，以行业示范应用带动 5G 产业链、业务链、创新链融合发展。在智能制造、智慧医疗、智慧教育等十大领域推进了 292 项 5G 应用项目，包括商飞、商发、外高桥造船厂、中烟机械、自仪院、洋山港智能重卡、华山医院、徐汇中学等标杆示范应用。

在核心人才方面，上海围绕 5G 核心企业人才需求，加大政策支持力度，推动 5G 研发人才引进。经初步统计，主流 5G 核心产业企业在上海共有研发人才 2.3 万人，占全国总数超过 52%，人才集聚优势显著。

“随着上海 5G 网络部署的进一步深入，探索发掘、推广普及 5G 赋能行业应用将成为发挥 5G 网络核心价值的关键。”张建明在发言的最后寄望道，希望上海 5G 联合创新中心的成立，发力应用孵化，功能测试、场景验证、投资转化，打造国际一流，国内领先的 5G 生态开放平台，帮助企业与前沿技术的深度融合以及实现全产业链的有机协同；同时希望各大电信运营企业、行业龙头企业和产业链企业，充分发挥上海产业门类齐全、应用场景丰富、高端人才集聚的优势，合力推进 5G 生态体系建设，将最前沿的 5G 应用落地上海，助力上海产业转型升级和经济高质量发展。