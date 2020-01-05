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三大运营商携铁塔公司发布联合声明：警惕冒用“5G基站建设”诈骗

2020/1/5 19:50:40来源：C114中国通信网作者：颜翊责编：嗜橙评论：

近期，中国电信股份有限公司陕西分公司、中国移动通信集团陕西有限公司、中国联合网络通信有限公司陕西省分公司、中国铁塔股份有限公司陕西省分公司不断接到政府机关、物业管理公司、房屋业主的电话，反映有自称为广东长实通信科技有限公司、广东微基通讯科技有限公司、中民通信有限公司、北京志诚网络有限公司、中开嘉华铁塔工程有限公司、中科创集团甘肃海荣网络有限公司等单位的人员与他们接触，声称受上述公司的委托，以5G基站建设为由，与他们洽谈通信基站物业租赁和公共设施使用事项，甚至已与物业公司或业主签订了排他性的合作协议。有的公司还在新闻媒体上进行宣传。

为此，中国电信陕西公司、中国移动陕西公司、中国联通陕西省分公司、中国铁塔陕西省分公司发布联合声明称：并未参与上述活动，且从未授权第三方在陕西境内开展任何有关通信基础建设的工作。对于冒用身份以欺诈方式开展通信基础设施建设的单位和个人，将通过法律途径追究相关单位及人员的法律责任。

中国电信陕西公司、中国移动陕西公司、中国联通陕西省分公司、中国铁塔陕西省分公司表示将就有关不实新闻提出严正交涉，诉求相关媒体予以澄清事实，对于不实新闻所引起的经济、商誉损失与法律风险，保留追究法律责任的权利。

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关键词：5G5G基站

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