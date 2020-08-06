喜马拉雅推出带屏智能硬件小雅 AI 图书馆，售价 499 元

8 月 6 日消息，今日，喜马拉雅宣布将发布首款智能屏硬件产品 “小雅 AI 图书馆”。该产品定位为一座移动的图书馆，可以随时随地触发阅读，将碎片时间变成阅读时间，方便用户便捷获取信息。



据悉，小雅 AI 图书馆售价 499 元，并拥有海量有声资源，涵盖喜马拉雅 1 亿 + 条声音、1.9 万个会员专辑，超 1 万本热门有声书、超 400 门精品好课程可以免费听，更有热门影视剧有声剧、明星广播剧等有声内容，为不同用户提供了多元化选择。

与此同时，通过小雅 AI 图书馆的前置摄像头扫描书籍封面，小雅会在海量内容库匹配有声资源，用户可以把想要听的有声书填加到云书架。并能够智能感应主人回家，支持一语自动续播功能，支持视频留言和视频通话功能。

与此同时，米家的空调、扫地机器人、插座等智能设备也可以和小雅 AI 图书馆进行连接，用语音控制全屋的智能家电。

喜马拉雅创始人兼联席 CEO 余建军表示，小雅 AI 图书馆是喜马拉雅布局全场景生态的一次新突破。喜马拉雅表示，近年来公司一直致力于智能生态的建设，加大对车联网、智能家居、智能音箱、智能穿戴等硬件终端的布局。喜马拉雅希望通过布局智能硬件为声音从手机拓展更多便利性的场景，成为连接上下游的 “中枢系统”。