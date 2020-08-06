北京字节跳动科技申请多个名称为 “最右”商标

8 月 6 日下午消息，天眼查 App 显示，近日，北京字节跳动科技有限公司新增多条商标信息，其中多条商标名称显示为 “最右”，申请日期在 2020 年 7 月，涉及国际分类包括 “通讯服务”“社会服务”“广告销售”等，目前商标状态均为 “等待实质审查”。

天眼查信息显示，北京字节跳动科技有限公司成立于 2012 年 3 月，法定代表人为张利东，注册资本 1000 万人民币，公司经营范围包括从事互联网文化活动、出版物零售、广播电视节目制作、技术开发、技术推广等，由字节跳动有限公司全资持股。

值得注意的是，另有一家创业公司正在运营名称为最右的 App。据 36 氪报道，社区产品 “最右”隶属于北京小川科技有限公司，该公司于 2019 年完成 8000 万美金的新一轮融资，由小米领投。最右的目标群体是 95 后的年轻人，定位于用搞笑娱乐的内容吸引用户，并让用户基于此产生评论互动等社交行为。2018 年 4 月内涵段子被封后，大量内涵段子的用户涌入最右，拓宽了最右的年龄层和受众。

天眼查 App 显示，北京小川科技有限公司成立于 2014 年 7 月，注册资本 1000 万人民币，法定代表人为王敏军，公司经营范围包括演出经纪；从事互联网文化活动；互联网信息服务等。该公司由李金波与王敏军共同持股，持股比例为 99%、1%。