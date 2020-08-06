美国公布 “干净网络”计划：全面封杀华为及中国运营商、云服务、APP 等

IT之家 8 月 6 日消息 据 CNBC 报道，美国国务卿蓬佩奥本周三在记者会上宣布美国建立 “干净网络（Clean Network）”的五大措施，并点名包括华为、中国移动在内的 7 家中国科技公司，以禁止更多来自中国的应用程序，进一步限制中国公司进入美国的云端系统。

随后，相关计划在美国政府网站公布。据悉，“干净网络”点名华为、中国移动在内的 7 家中国科技公司，以禁止来自中国的应用程序和互联网服务。该计划从包括运营商、应用商店、应用程序、云服务、电缆这五个领域，全面打击中国公司，具体如下。

运营商：敦促美国联邦通信委员会（FCC）撤销和终止授权中国电信、中国联通、Pacific Networks Corp 及其子公司 ComNet (USA)等三家公司在美国的往来电信服务。

应用商店：蓬佩奥也在当天强调，美国将很快采取行动，并有充分理由删除中资应用程序，“这些母公司在中国的应用程序，像 TikTok、微信等，都严重威胁到了美国公民的个人信息安全。”

应用程序：要求将来自美国公司的应用程序从不受信任的智能手机制造商（指华为）的应用商店中删除。

电缆：努力确保连接全球互联网的海底电缆传输的信息不会被破坏和泄露。蓬佩奥宣称，华为海洋竞标购买连接亚洲、太平洋、非洲和欧洲的海底电缆，“美国不会允许这样的情况继续下去”。

云服务：防止基于云的系统上存储和处理美国公民最敏感的个人信息和我们企业最有价值的知识产权（包括COVID-19疫苗研究）被外国对手可以通过阿里巴巴和腾讯等公司获得。

IT之家了解到，美国国务院 4 月 29 日推出 5G Clean Path 计划，所有与美国外交机构相关的网络信息往来，都要经过可信赖的 5G 电信设备，并点名不可信赖的供应商就是华为与中兴。

中国外交部发言人汪文斌也在 8 月 4 日召开的外交部例行记者会上表示，美方以 “莫须有”的罪名进行设限打压，这完全是政治操弄。美方务必不要打开潘多拉的盒子，否则将自食其果。