工信部发布 95 号码小知识：356 放心接，其他号要辨别

IT之家 8 月 6 日消息 关于 95 号段的骚扰电话问题，7 月底，工信部已经约谈三大运营商，督促加强 95 号段码号管理。今天工信部工业和信息化部新闻宣传平台 @工信微报进行了 95 号段的科普，并给出了区分方法。

什么是 95 号段？

IT之家了解到，95 号码是全国范围统一使用的号码，按用途可以分为三类：服务型企事业单位客户服务号码、公益服务号码和其他业务接入号码。

工信微报进一步解释称，用 95 号码给你打电话的可能是某个银行、某个航空公司，也可能是某个政府部门，还可能是某个做业务的增值电信企业。

如何区分是否为推销业务？

工信微报列出了一个小口诀：356，放心接；110，认真听；其他号，要辨别。

356，指的是 953、955、956 打头的号码，号码长度为 5 位或 6 位，它们是银行、证券、保险、航空、物流（快递）、石油、铁路、电力行业里具有影响力的大型企业使用的客户服务号码，可以放心接听。

110，指的是目前投入使用的海警 95110 公益服务号码，可一定要注意接听。

其他号，指的是 950、951、952、954 和 957 打头的号码，它们是呼叫中心等增值电信企业开展业务使用的号码，号码长度一般为 8 位（有一些为 5 位或 6 位，也有一些老号码长度超过 8 位）, 这里可能有正常企业（如快递公司）来电，也可能有不良企业来电，需要你自行判断了。

另外，工信部开放了免注册的号码查询服务，你只需要输入网址http://www.miinac.gov.cn ，在首页“号码查询”栏目就可以查询来电号码信息。

最后，工信微报指出如果接到涉及95号码的骚扰电话，你可以向工信部委托的12321网络不良与垃圾信息举报受理中心进行投诉，投诉方式为12321官方网站或12321举报助手APP，相关单位将按规定程序对骚扰电话进行核查处理。