小米雷军首次回应 “复仇者联盟”：他们是一群 Super Hero

IT之家8月7日消息 小米 10 至尊纪念版将于 8 月 11 日 19 : 30 发布，当晚，小米CEO雷军还将带来#雷军十年演讲#，谈及“从 13 个人的小公司，走到今天，一碗小米粥，至今依然滚烫沸腾。小米从哪里来，又将往哪里去？”

今天雷军带来了麻辣问答「第三弹」。小米十年，最不成功的是什么？ 在这个问答视频中，雷军首次回应“复仇者联盟”。

从去年起，小米陆续招募了不少友商前高管加盟，一些评论据此认为雷军在组织“复仇者联盟”。面对外界评论，雷军直言“他们是Super Hero，一群最酷的人”。

下面是具体问题：

问：当劳模很过瘾吗？

雷军：（轻轻哼笑了下）。

问：你认为小米最不成功的是什么？

雷军：我们奋斗了十年，今天，高配低价还有人骂，有点让我觉得不可思议。

问：你是在组织“失败者联盟”吗？

雷军：有人说他们是“复仇者联盟”，他们都是Super Hero，非常酷的一群人。

问：这十年，你最不能接受的评价是什么？

雷军：说我们小米营销好研发不行，我自己做了三十几年研发了。

问：创业这十年，你有后悔过吗？在什么时候？

雷军：呃..有。惹了不该惹的人，这个惹不起，真的惹不起。

问：未来某一天，真的有人会买一万块钱的小米手机吗？

雷军：只要我们小米手机做的比其他一万块钱的手机要好，就一定会有人买。

问：这十年，你最不想面对的是什么？

雷军：没有什么不可面对的。只有直面困难和失败，才会有一往无前的勇气。

据IT之家了解，小米十周年雷军公开演讲定在 8 月 11 日 19：30，从官方海报上可以了解到，此次演讲主题是 “一往无前”，雷军将在演讲中分享 “小米从哪里来？将往哪里去？”以及对当前全球形势面临巨大挑战的看法。