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小鹏汽车递交美国 IPO 申请：拟按代码 “XPEV”在纽交所挂牌交易

2020/8/8 7:12:11 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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北京时间 8 月 8 日消息，中国电动汽车制造商小鹏汽车递交美国 IPO 申请，拟按代码 “XPEV”在纽交所挂牌交易，申请的发行规模为 1 亿美元，承销商为瑞士信贷、摩根大通和美国银行。

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此前有消息称，中国电动汽车制造商小鹏汽车在赴美 IPO（首次公开招股）之前又融资 4 亿美元。就在上个月，小鹏汽车已经在 C + 轮融资中获得 5 亿美元投资。

本轮融资中，除了当前投资者阿里巴巴和主权财富基金 “卡塔尔投资局”外，阿布扎比的主权财富基金 “穆巴达拉”（Mubadala）也已参与了本轮融资。　　就在上个月，小鹏汽车已经在 C + 轮融资中获得 5 亿美元投资。

在小鹏汽车 IPO 前，中国另外两家电动汽车厂商蔚来汽车和理想汽车已经率先在美国上市。而且这两家公司的股价近期也都大幅上涨。今年迄今蔚来汽车股价已经上涨了约 239%。而上周上市的理想汽车上市以来股价上涨了约 45%。与此同时，特斯拉股价今年也上涨了 237% 以上。

数据显示，2020 年上半年，小鹏汽车累计销售 4698 辆汽车，其中 6 月单月销量 1123 辆。小鹏 P7 上市两个月以来，在 5 月、6 月的上险量分别为 166 辆、311 辆。

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关键词：小鹏汽车

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