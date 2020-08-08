特朗普切断微信，对在美华人家庭造成毁灭性打击

北京时间 8 月 8 日午间消息，美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）周四晚间发布行政命令，在 45 天内禁止美国人使用微信，这对那些依赖微信与中国亲友沟通的美国用户来说是一个毁灭性的打击。

微信在中国的应用程序中提供了一系列的服务，例如搭车和移动支付，但这款软件的旗舰服务是短信平台。与中国相比，微信在美国的影响力并不大，但对于需要在两国之间进行交流的用户来说，这款软件提供的短信服务至关重要。

特朗普禁用微信将使得用户无法免费与在中国的朋友和家人进行即时的通讯交流。使用微信的用户也不可能切换到美国其他的短信平台，因为这些平台在中国无法使用，例如 Facebook 的 Messenger 和 Instagram、谷歌和 Snapchat。Facebook 旗下另一款颇受欢迎的全球即时通讯服务 WhatsApp 也无法在中国使用。因此，微信成为了两国间用户沟通的关键服务。

直到四年前，我的一个好朋友去中国探亲一个月，我才意识到微信的重要性。我们不再依赖通常的苹果 iMessage 或 Facebook Messenger 来聊天，而是改用微信。她解释说，这是她每天给家人发送最新消息或定期打电话的唯一方式。特朗普提出的禁令将讯速地切断数百万家庭之间的便捷通讯。

这项行政命令已经吓坏了投资者。微信是科技巨头腾讯（Tencent）旗下的一款软件，周五腾讯股价下跌 5.04%。除此之外，腾讯还是视频游戏领域的巨头，持有动视暴雪（Activision Blizzard）和 Riot Games 等公司的股份，因此特朗普禁令的影响范围可能会超出微信。

腾讯发言人在电子邮件中表示：“我们正在审查这一行政命令，以获得充分的理解。”

美国最近加大了对中国科技公司的抨击力度，大部分注意力都集中在字节跳动运营的社交媒体平台 TikTok 上。微软已经成为收购 TikTok 美国业务的有力竞争者。目前还没有企业领导者明确表示试图挽救微信在美国的业务，这意味着它的处境也很艰难。（伊伊）