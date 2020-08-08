特朗普发布对微信禁令，腾讯怎么办？

美国总统特朗普于当地时间 6 日签署行政命令，宣布将在 45 天后禁止任何美国个人及企业与 TikTok 母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。

由于上述行政命令未有详细说明，有外媒将此项行政命令解读为对腾讯和微信的禁令，但是也有外媒解读为是仅针对微信的禁令，不涉及腾讯其他业务。

对于这一突发事件，腾讯方面尚未公开进行回应，仅表示内部正在评估该行政命令，以获得充分了解。

受禁令消息影响，今天，腾讯股价开盘一路下行，盘中一度跌近 10%，随后跌幅逐步收窄，截至收盘，腾讯股价报 524 港元，跌幅 5.67%。

有分析人士表示，如果只是封禁微信，腾讯受到的影响不算大。就美国微信使用情况而言，目前，海外微信更多是在美国华人圈中使用，主要是方便和国内亲友联系，微信支付主要用于中国游客。

有媒体报道，美国华人圈已开始对万一微信被封禁做准备，将联系人转移至 line、Telegraph 等社交平台。

但是如果禁令波及腾讯公司，或将造成深远的双向影响。

腾讯持有多家美国公司股份。仅游戏领域，腾讯就 100% 持股《英雄联盟》开发商 Riot Games 、持有《堡垒之夜》开发商 Epic Games40% 股权、持有知名游戏开发商动视暴雪 5% 股权。腾讯还持有知名汽车厂商特斯拉 5% 股份。

这 2 年腾讯游戏海外发展势头强劲，多款游戏长期霸榜苹果和谷歌的应用商店，为腾讯带来不菲收益，2019 年 Q4 腾讯海外游戏营收逼近 70 亿元，其中就有很大部分来自美国市场。

另外，腾讯旗下业务腾讯音乐已在美国上市，腾讯持股的搜狗、斗鱼、拼多多、京东、蔚来等公司均在美国上市。

目前，受到禁令影响的另一家公司——字节跳动已率先发布声明，声明称 “美国总统最新颁发的这项行政命令没有遵循正当法律程序，我们对此感到非常震惊。“，并表示”如果美国政府不能给予其公正对待，其将诉诸美国法院 “。

有法律界人士表示，鉴于美国政府的行为缺乏事实和法律支持，用美国法律来阻止或延迟禁令的实施是可能有效的方法。但是也不排除美国政府会强制苹果和安卓应用商店删除 WeChat 和 TikTok 等应用。

腾讯会如何应对，目前还未可知。

不论如何，这对于腾讯等努力拓展国际化业务的互联网公司来说都是一次考验。