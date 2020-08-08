周鸿祎：网络战将成最可能的战争形式，影响力更甚核弹

360 董事长兼 CEO 周鸿祎表示在第八届互联网安全大会（ISC 2020）上表示，如今已进入数字孪生时代，网络攻击影响力更甚核弹。

在周鸿祎看来，新基建本质是数字化基建，其重要应用场景是数字城市和工业互联网，前者不断提高城市治理水平，后者推动制造业、传统工业实现升级，最终进入数字孪生。相比其他优先享受新技术带来先进性的领域，安全行业一直扮演 “守夜人”的角色，在新技术出现之时逆向思考其带来的安全挑战。

当今世界正经历百年未有之大变局，在复杂的国际格局变化背后，交织着两股巨大力量：科技革命和产业变革，全球将进入数字化新时代。这一时代意味着 “一切皆可编程、万物均要互联、大数据驱动业务、软件定义世界”，整个世界的基础都架构在软件之上，工厂、电力、交通、能源、金融等领域皆与数字化挂钩，脆弱性不言而喻。

不久前，外界有关扩核争论喧嚣直上。在周鸿祎看来，目前核武器拥有国已形成核 “恐怖平衡”，这种平衡意味着彼此不会轻易发起核攻击，而网络战将超越热战成为数字时代下最可能的战争形式，以战场大、对手大、目标大、布局大、手法大、危害大、挑战大的新特点 “备胎转正”，从传统作战的辅助手段变成首选。

所以，面对种种潜在危机，传统安全防护体系亟需改变：

在战场上，要从仅考虑IT设备安全，转向以数字时代大视角构建整体安全方案；

在战略上，要扭转安全是传统信息化附属的身份，其已成为整体数字化的 “基座”；

在战术上，过去合规、静态的解决方案已不合时宜，面对高风险、高级别的 APT 组织、网络犯罪组织、网络恐怖主义对手需要动态变化的解决方案；

在产品上，要摒弃 “打补丁”式防护措施，在安全顶层设计之下形成协同防御、联合作战。

“可以说，数字时代下安全已经被重新定义，想要真正建立起国家强大的网络防御体系，形成他国不敢轻易攻击的震慑力，必须有安全新理念和新框架。”周鸿祎说道。