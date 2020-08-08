倪光南院士：放弃幻想，网络信息核心技术只能靠自主创新

（原标题：倪光南：网络信息核心技术不能靠买、靠换 要自主创新）

中国工程院院士倪光南今日在华为安全商业联盟峰会上表示，在全球创新的技术高地——网络信息技术方面，“核心技术要放弃幻想，必须要靠自主创新来解决，不能靠买、靠换”。

过去 20 年，我国虽然在积极布局计算机技术，但还是不够强，倪光南谈到，美国相关的专利技术主要掌握在寡头手中，比如微软对桌面操作系统，而我国做操作系统的公司大约有 15 家，但每家针对同一问题都有不同的解决方法，也申请了不同的专利，“数量很多，但无法快速形成优势”。

对于网络世界的基石——网络安全来说，也有相同问题。“网络安全的产品品类多、厂商多、技术分散，没有形成合力。”倪光南谈到，一种有效的方式就是形成联盟来构建网络安全，能帮助产业中的厂商快速成长。

据了解，华为安全商业联盟自从 2018 年成立以来，目前有 7 家一起做解决方案的合作方、10 家做服务的合作方，包括安恒通信、盛邦安全、联软科技、默安科技、吉大正元、光通天下、圣博润、易聆科、天创科技、时代新成、君立华域、竞远安全、国科科技等。

华为安全产品领域总裁宋端智也谈到，未来联盟的共同目标是，在 5 年内拿下安全市场 40% 的份额。