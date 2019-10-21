倪光南：X86垄断，ARM太贵，要推动开源的RISC-V成主流

10月21日下午消息，第六届世界互联网大会于浙江乌镇召开。以“芯态开源：驱动计算架构黄金时代”为主题的分论坛上，中国工程院院士、中国开放指令生态(RISC-V)联盟(CRVA)理事长倪光南发表演讲。

倪光南表示，从世界的角度来看，两类架构的CPU已经占据市场。第一代是X86，英特尔和AMD两家公司掌握，在服务器等领域占有垄断地位；第二个是ARM，在移动领域有垄断的地位。不过他强调，X86架构是垄断的，ARM架构的授权费用又很高，“海思和国防科技大学买到的ARM终身架构授权需要花费很高，钱花的比较多。”

倪光南指出，芯片产业最大的问题就是设计门槛很高，希望借鉴开源软件的经验，能用很短的时间，很小的投入，开发出一个芯片，把开源软件模式的成功经验借鉴过来。

作为中国开放指令生态(RISC-V)联盟(CRVA)理事长，倪光南表示要加强联盟的工作，避免碎片化，形成良性循环。“我们要迅速的培养基于RISC-V的新型开放生态，不要做历史包袱很重的ARM和X86。”

在他看来，传统很多领域已经被X86和ARM垄断，RISC-V很难进入。但现在中国5G兴起，物联网、大数据、边缘计算、区块链也都在蓬勃发展，对于开源芯片来说，这些都是非常好的应用场景。在新的领域，几种架构都是新进入的，RISC-V会有很大的优势。

倪光南还认为，包括海思等很多公司的ARM架构授权是终身使用的，但也存在一个变数。中国和美国贸易摩擦以来，美国提出了美国技术成份超过25%就有可能受到美国的出口管制的限制。从这个角度来看，ARM在美国技术成份超过25%，可能会受到影响。

“RISC-V有希望不太可能受到影响”，倪光南说，“大家要有信心，中国市场最大，中国的设计公司也是世界最多的，中国的设计公司转到RISC-V，中国的新一代信息技术，比如大数据、5G、物联网、VR、边缘计算都可以尝试采用RISC-V，全世界都知道中国的产品很便宜，性价比很好，大家都用，那么基于RISC-V的CPU将会在世界范围内成为主流。”

以下为倪光南演讲实录：

我的演讲主题是《迎接开源芯片新潮流》。从去年11月8号到现在一年了，我们中国对于芯片，特别是CPU，都是非常关注的。从世界的角度，我们看到CPU的两类架构已经在世界上占有了很大的市场，而且今后将继续保持这个态势。第一代是X86，英特尔和AMD两家公司掌握的，在服务器等领域是占有垄断地位的。第二个是ARM，在移动领域有垄断的地位。X86是很好的架构，但是他们都是垄断的。除了这两个架构外，我们很难在世界范围内找到其它依靠CPU架构发展起来，并且能够挣钱并且占得住市场的公司了。当前来看，ARM架构是最流行的，现在中国可能有数以百计的公司在用。由于授权方式的不同，海思和国防科技大学买到的终身架构授权需要花费很高，钱花的比较多。这种授权模式是很成熟的，也可以有很好的发展，但就是价格比较高一点。

此外，芯片产业最大的问题就是设计门槛很高，目前为止主要是大企业做芯片，中小企业和创业团队各方面很难介入芯片领域。我们知道这需要很大的投入，需要比较长的时间，我们希望借鉴开源软件的经验，能用很短的时间，很小的投入，能够开发出一个芯片，能够把开源软件的模式的成功经验借鉴过来。开源是一种商业模式，当然也是开放模式。开源软件在当前互联网的时代已经成为主流。我认为中国的互联网服务商和其它主流服务商的平台基本上都是基于开源软件。我们希望开源的模式同样可以用于芯片领域，这需要在座的各位共同努力。

RISC-V是非常好的，除了它本身的技术价值以外，它的开放特性决定了可以很容易的进行产业化。当然，我们还要加强基金会和联盟的工作，避免碎片化，形成良性循环。在这方面，我们中国开放指令生态联盟也有义不容辞的责任，要尽可能协调大家共同创新，同时也能够保持主流的标准能够延续下去。我们要迅速的培养基于RISC-V的新型开放生态，不要做历史包袱很重的ARM和X86。

市场还是要看未来，传统很多领域已经被X86和ARM垄断，RISC-V很难进入。中国现在5G兴起了，物联网、大数据、边缘计算、区块链也都在蓬勃发展，对于开源芯片来说，这些都是非常好的应用场景。在新的领域，大家都是新进入的，RISC-V应该有很大的优势。我相信新的领域很快就会超过传统领域应用的市场，中国的市场在世界上有很大的影响，我们在这方面有相当大的优势。从整体来看，除了生态方面有一些不足以外，我们要把新一代信息技术作为切入点，加强联盟和基金会的合作，一起努力把RISC-V沿着开放的道路发展，RISC-V有希望在未来的CPU市场起重大的作用。现在有两个联盟（注：中国开放指令生态联盟和中国RISC-V产业联盟）贡献比较多，在市场上已经起了很大的作用。我们两大联盟应该更好地合作，把国际上的RISC-V生态联盟构建起来。关于国产CPU，基于X86的话，按照我们的标准经过测评以后还是不能达到预期。至于RISC-V，国际上在做，中国也有很多的企业在做，要形成一个统一的生态还是需要多方努力的。

从长远来看，特别是世界市场的角度来看，包括海思等很多公司的ARM架构授权终身使用的。但是有一个变数，中国和美国贸易摩擦以来，美国提出了美国技术成份超过25%就有可能受到美国的出口管制的限制。从这个角度来看，ARM可能比较难以摆脱，它在美国技术成份超过25%，可能会受到影响。

RISC-V是有希望不太可能受到影响的，从这个角度我们比较看好，如果我们努力的话，几年之后在中国，基于RISC-V的CPU可能很多，大家要有信心。中国市场最大，中国的设计公司也是世界最多的，中国的设计公司转到RISC-V，中国的新一代信息技术，比如大数据、5G、物联网、VR、边缘计算都可以尝试采用RISC-V，全世界都知道中国的产品很便宜，性价比很好，大家都用，那么基于RISC-V的CPU将会在世界范围内成为主流。谢谢大家！