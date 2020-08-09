小米雷军十周年公开演讲倒计时：曾学忠剧透发布会还有意外惊喜

根据此前官宣的消息，雷军将于 8 月 11 日晚举办小米十周年公开演讲，为大家解读小米的过去十年以及未来应该如何走，同时还将推出包含小米 10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版和小米电视大师系列新款在内的三款新品。不过现在有最新消息，近日小米手机部总裁曾学忠透露称，本次发布会还将有意外惊喜。

据小米手机部总裁曾学忠透露，我米这次发布的三个超大杯样样精彩，超乎想象，还有意外惊喜福利。至于何种惊喜，曾学忠并未透露。不过从连日来的曝光信息来看，小米这次发布会的新品应该还是主要集中在小米 10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版和小米电视大师系列新款上，其他新品应该不会通过此次发布会来发布，那么这个惊喜最有可能的就是相关福利方面，毕竟这是十周年纪念，而且马上就是 816 的生日，想必这个福利将足够重磅。

其他方面，我们还是回到超大杯的小米 10 至尊纪念版上，根据此前曝光的消息，全新的小米 10 至尊纪念版将采用的是 120Hz OLED 双曲面柔性屏，分辨率为 FHD+，这将是小米系列第一款 120Hz OLED 屏旗舰（小米 10 Pro 为 90Hz AMOLED 屏），将搭载高通骁龙 865 旗舰平台，配备 LPDDR5 内存及 UFS 3.1 闪存，电池容量为 4500mAh，并支持百瓦级超级快充，其充电器输出功率达到了 120W，是小米迄今为止充电速度最快的手机，并获得了莱茵 TUV 安全认证。

据悉，全新的小米 10 至尊纪念版将于 8 月 11 日正式亮相，目前已在小米商城、小米之家、京东、天猫、苏宁易购等平台开启预约，并且预约还可获得多种奖品。至于该机的价格，考虑到小米 10 Pro 起售价为 4999 元，虽然近期有一定优惠，但超大杯版的起售价应该会超过 5000 元，这也将是小米史上大规模量产的又一款冲击高端市场的旗舰新品，非常值得期待。